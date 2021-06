Sommer-Update beim CyberLink PowerDirector 365

Taipeh, Taiwan ? 30. Juni 2021 ? CyberLink Corp. (5203.TW) stellt mit dem neuesten Update erweiterte Funktionen und neue Design-Inhalte für die Videoschnittsoftware PowerDirector 365 vor. Eine deutlich vergrößerte Shutterstock-Datenbank, KI-gestützte Objektauswahl und Content-Pakete zu Glitch-Effekten, zartrosa LUTs sowie Titel- und Videovorlagen für besondere Reisegeschichten und Familienvideos sind neu und ab sofort im Abo mit dabei. Die neuen Funktionen und die kreativen Möglichkeiten, die sich damit ergeben, stellt CyberLink für alle Interessierte im nächsten Webinar am 15. Juli vor.

Dreimal mehr lizenzfreie Stock-Medien

Bei der Software PhotoDirector 365 ist eine lizenzfreie Content-Bibliothek von Shutterstock bereits integriert, die besonders für Freelancer, YouTuber sowie kleine und mittlere Unternehmen spannend ist. Die verschiedenen Bilder, Videos und Musik-Clips können bei Image-Filmen oder im Intro von Produktvorstellungen direkt in das Projekt integriert werden. Mit dem neuesten Update stehen den Video-Creatives über 94.000 Videos, über 550.000 professionelle Stock-Bilder und über 4.000 Audiotracks als Hintergrundmusik bei Slideshows kostenlos über die Content-Bibliothek zur Verfügung, die im Juli nochmals vergrößert wird.

KI-gestützte Optimierungen mit einem Klick

Die innovative Software für Videoschnitt PowerDirector 365 bietet mit dem Update neue KI-gestützte Funktionen, die jedes Video in ein digitales Kunstwerk verwandelt. Mithilfe der KI-basierten Objektsegmentierung und -maskierung können Gegenstände und Personen in einer Szene über den Masken-Designer schnell und einfach erfasst und freigestellt werden. Zeitlich aufwändige manuelle Maskierung und Objekt-Entfernung in mehreren Schritten entfallen dadurch.

Interaktives Webseminar am 15. Juli

Wie Anwender die neuen Funktionen vom PowerDirector 365 bei ihren Projekte einsetzen können, wird in einem kostenlosen interaktiven Onlinekurs am 15.07.2021, ab 20 Uhr gezeigt. In dem Web-Seminar präsentieren die Video-Experten von 30th Century gemeinsam mit CyberLink anhand zahlreicher Beispiele die neuesten Tipps und Tricks für kreative Videobearbeitung und stehen im Live-Chat gegen Ende des einstündigen Kurses für Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen zu diesen neuen Inhalten sowie weiteren Updates sind unter folgendem Link erhältlich: https://de.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing-software/whats-new_de_DE.html

Anmeldungen zum kostenlosen Webseminar sind ab heute über folgende Webseite möglich: https://de.cyberlink.com/learning/webinar/202107/video-titel

Versionen und Preise

PowerDirector 365: 1 Monat für 19,99 / 12 Monate: 69,99

Bildmaterial steht unter folgendem Link zur Ansicht und Download bereit: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/ZFePLMdxNqRfseQ

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie die Software PowerDirector 365 testen möchten, Fragen haben oder weitere Informationen wünschen:

CyberLink Corp.

Lara Gerhard

15F., No. 100, Minquan Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan

E-Mail: contact_pr_deu@cyberlink.com