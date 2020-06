Sommerferien-Lernspaß im Cockpit

Es klingt fröhlich durchs Cockpit: ?Meine Damen und Herren, hier spricht ihre Pilotin Leonie?? Kurz danach laufen die Triebwerke des Airbus A320 an. Dann heben die Jugendlichen ab, starten und landen in einem Originalcockpit. Sie haben den Flug im Team vorbereitet und besprochen. Alle Checks und Funksprüche sind wie im Linienverkehr. Ein Riesenspaß! Was hier passiert?

Flugsimulator.com bietet jetzt auch in Hamburg mit dem Programm Flight Kids besondere Erlebnisse für Jugendliche in den Sommerferien an. Für drei Tage werden die Flight Kids pädagogisch professionell an das Thema Fliegen herangeführt. Sie lernen dabei spielerisch Skills wie Planung, Teamarbeit, Mathe, Physik und Organisation.

Wer nach einem besonderen Highlight in den Sommerferien 2020 sucht, wird hier fündig. An zwei Terminen können Eltern ihre Kinder zwischen 12 und 15 zu Pilotinnen und Piloten werden zu lassen. Es sind noch Plätze frei. Die Summer School dauert drei Tage, an denen die Flight Kids für vier Stunden spielerisch die Fliegerei erleben.

Weitere Informationen:

Die Flight Kids Summer School ist für Jugendliche von 12 bis 15, die Flight Kids, geeignet.

Flight Kids – Programme gibt es bisher in Bremen und neu in Hamburg.

Das Programm Flight Kids ist durch die Senatorin für Kinder und Bildung der Freien Hansestadt Bremen als offizielles Bildungsprogramm anerkannt.

Es gibt zwei Termine für die Summer School in Hamburg:

Di, 30. Juni bis Do., 02. Juli

Di, 28. bis Do, 30. Juli

An diesen jeweils drei Tagen werden die Flight Kids von 9:30 Uhr bis 13:30 Uhr von einem Team aus geschulten Airline-Pilot*innen betreut.

Die Teilnahme kostet 199,- Euro pro Teilnehmerin oder Teilnehmer.

Direkter Link: https://www.flugsimulator.com/flugsimulator/flightkids/

flugsimulator.com bringt Freizeitpilotinnen und -Piloten an den Steuerknüppel

In ein originales Airbus-Cockpit einsteigen und den Flightstick zum Start sachte an sich heranziehen, während die Triebwerke auf vollem Schub laufen und der Flieger startet – das ermöglicht flugsimulator.com bislang in Bremen und Hamburg. Als günstigen Einstieg in das Flugerlebnis sitzen Pilotinnen und Piloten in einem echten Cockpit, das speziell umgebaut worden ist. Dabei werden sie von ausgebildeten Piloten fachkundig vorbereitet, begleitet und unterstützt. Dieses Erlebnis ist ein großartiges Freizeitvergnügen, wird aber auch im Rahmen einer Flight Kids Summerschool für Kinder ab 12 Jahren, sowie bei Seminaren gegen Flugangst genutzt.