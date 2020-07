SOMPO Himawari Life geht eine Partnerschaft mit dacadoo ein

SOMPO Himawari Life Insurance Inc. mit Präsident Yasuhiro Oba kündigt eine Partnerschaft mit dacadoo, einem in der Schweiz ansässigen Health Tech Unternehmen an, um ihre Gesundheits-App “Linkx score” zu lancieren.

Gegründet von Präsident & CEO Peter Ohnemus in Zürich, Schweiz, sammelt und analysiert dacadoo wertvolle gesundheitsbezogene Datenaus der ganzen Welt, einschliesslich Japan, und bietet mit seiner Technologie digitale Dienste an, die Gesundheit messbar machen.

SOMPO Himawari Life transformiert sich zu einem Unternehmen mit einer aktiveren Rolle in der Gesundheitsprävention.Ziel ist es, die Versicherungskunden zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren und ihre Gesundheit durch Versicherung und Gesundheit, “InsureHealth”, zu unterstützen. Dabei werden die bestehenden “Versicherungs” – ?mit “Gesundheits”-Funktionalitäten kombiniert. Die Plattform wird zudem Gesundheitsaktivitäten anbinden und in der Lage sein, die gesammelten Daten mit der Vorhersage von Gesundheitsrisiken und der Prävention von Krankheiten zu verknüpfen, um das Gesundheitsbewusstsein mit Hilfe der dacadoo Technologie zu fördern.

Entwicklung einer Plattform für gesundheitliches Engagement

SOMPO Himawari Life ist nun dabei, die von dacadoo zur Verfügung gestellte Gesundheits-App für Nutzer in Japan anzupassen und wird sie ihren Versicherungskunden anbieten. Je mehr Nutzer sich mit der App beschäftigen, desto mehr erhalten sie relevante Ratschläge und Feedback zu Gesundheitsaktivitäten und Lebensstil.

SOMPO Himawari Life wirdin ständigem Kontakt mit Kunden stehen und damit? zur Unterstützung der Gesundheit einen Mehrwert bieten. SOMPO Himawari Life hat sich zum Ziel gesetzt, den allgemeinen Gesundheitszustand ihrer Kunden durch die aktive Nutzung der innovativen digitalen Technologie von dacadoo im Rahmen dieser Partnerschaft zu verbessern.

Über SOMPO Himawari Life

Sompo Himawari Life bietet seinen Kunden neu “InsurHealth” an, was die herkömmlichen Versicherungsfunktionen mit einer Gesundheitsunterstützungsfunktion als “Health Support Enterprise” integriert, welches die Kunden mitLebensversicherungsprodukten und -dienstleistungen unterstützt..

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.himawari-life.co.jp/

dacadoo ist ein weltweit tätiges Schweizer Technologieunternehmen, das die digitale Transformation im Gesundheitswesen und in der Versicherungsindustrie vorantreibt. Mit Sitz in Zürich, Schweiz, entwickelt und betreibt dacacoo eine digitale Gesundheitsplattform, welche die Menschen dabei unterstützt, gesünder und aktiver zu leben. Basierend auf über 300 Millionen Personenjahren klinischer Daten bieten der patentierte dacadoo Gesundheitsindex und die dacadoo Risk Engine nützliches Feedback für Endnutzer, sowie Informationen zu Krankheitsrisiken und der Gesamtmortalität für Versicherer. Zu den Kunden von dacadoo gehören Lebens- und Krankenversicherungen, Anbieter von betrieblichem Gesundheitsmanagement, sowie grosse und mittelständische Unternehmen.

Für weitere Informationen, klicken Sie bitte hier: www.dacadoo.com