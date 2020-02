Sonderbericht: 5 interessante Märkte für 2020

Frankfurt am Main, 4. Februar 2020. XTB veröffentlicht einen kostenfreien Sonderbericht zu 5 interessanten Märkten für das Jahr 2020: EURUSD, DE30, Gold, Öl und Mais. Im Bericht geht das preisgekrönte Analysten-Team auf die Ausgangslage ein und erläutert, was beim Handel mit diesen Märkten beachtet werden sollte.

Die Unsicherheit ist groß. Durch den Klimawandel und den Handelskriegen liegen turbulente Jahre hinter uns. Nicht nur aus politischer, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht. Zu Beginn des neuen Jahrzehnts wird es Zeit, auf 2020 zu blicken. Was bringt es mit sich? In unserem Sonderbericht setzen sich unsere Experten mit den Top 5 Märkten auseinander:

EURUSD – Im Herbst finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt. Donald Trump möchte gerne in die zweite Amtszeit gehen und sein Amt verteidigen. Welche Auswirkungen werden die Wahlen auf den EURUSD haben können?

DE30 – Vor kurzem hat der deutsche Leitindex ein neues Rekordhoch erreicht. Er kletterte auf stolze 13.460 Punkte. Wie könnte er sich im Laufe des Jahres weiterentwickeln?

GOLD – Edelmetalle hatten ein gutes Jahr. Gold stieg im letzten Jahr deutlich. Werden Zentralbanken die Nachfrage weiterhin stützen?

ÖL – Die Nachfrage nach dem schwarzen Gold lässt nach. Wie könnte sich der Preis des Rohstoffes entwickeln?

MAIS – Wird der Phase-1-Deal zwischen den USA und China die amerikanischen Bauern retten und den Export von Mais stärken?

Lesen Sie die Expertenmeinungen zu diesen Fragen in unserem Sonderbericht.

Unser Marktanalyst Maximilian Wienke geht in unserem Spezial-Webinar detailliert auf diese Top 5 Märkte ein und wird zudem Ihre Fragen beantworten. Das Webinar findet am 05.02.2020 um 16:00 Uhr statt.

Weitere Details zum Webinar finden Sie hier.

