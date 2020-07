SonicTonic App jetzt als White Label verfu?gbar

.

Für Corporate Health, BGM, Give-away und Wiederverkauf

In diesen schwierigen Zeiten ist alles was hilft, Stress abzubauen oder für Entspannung zu sorgen, mehr als willkommen. SonicTonic hat eine Light-Version ihrer App zur Verfügung gestellt, die Unternehmen an ihre Kunden oder Mitarbeiter verkaufen oder verschenken können ? mit ihrem eigenen Branding.

SonicTonic ist eine Sammlung von Soundscapes, so genannten “Tonics”, die speziell konzipiert wurden, um eine Reihe von kopfbezogenen Störungen wie Stress, Angst, Depression, Phobien und Schlafstörungen zu behandeln. Es ist ein Produkt von GROVES Sound Communications, welches sich auf die Nutzung von Musik und Klang zur Beeinflussung von Gedanken, Emotionen und Wahrnehmung spezialisiert hat. SonicTonic ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und Forschung über die Auswirkungen der Kombination verschiedener Auditiven Gesundheitstechniken.

Jedes Tonic enthält eine einzigartige Mischung aus Musik, Autosuggestion, Binauralen Beats, Solfeggio- Harmonien, Isochronische Töne oder ASMR. Im Gegensatz zu Meditation und Yoga gibt es nichts zu lernen oder zu praktizieren. Die einzelnen Bestandteile der auditiven Therapie werden kombiniert, um hochwirksame Synergien zu schaffen – und sie beginnen sehr schnell zu wirken.

Dass Klang und Musik, Stress und Ängste reduzieren können, ist eine Tatsache, die umfassend erforscht und bestätigt wurde. Bei medizinischen Eingriffen ist bekannt, dass Musik die Schmerzwahrnehmung und die Intensität von Angst verringern kann. Tests zeigen, dass der therapeutische Einsatz von Klang und Musik in einem medizinischen Kontext den Bedarf an Schmerz- und/oder Beruhigungsmitteln deutlich verringern kann. SonicTonic macht sich diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zunutze. Es verwendet sorgfältig konstruierte Klanglandschaften, die helfen, Gedanken und Gefühle in eine positive Richtung zu lenken, um die Symptome zu lindern und die Stimmung des Benutzers zu verbessern.

Das erste Unternehmen, das von diesem Angebot Gebrauch macht, ist der Pharmakonzern Hevert-Arzneimittel GmbH. Hevert-Arzneimittel hat die Calmvalera Relax App als Ergänzung zu ihrem erfolgreichen OTC-Naturheilmittel Calmvalera herausgebracht, das bei nervöser Unruhe und Schlafstörungen eingesetzt wird.

Für den Anfang braucht man nur ein Smartphone, Kopfhörer und die Calmvalera Relax App.

Die App ist einfach zu benutzen – und kostenlos.

Die App kann aus dem Apple App Store und Google Play Store heruntergeladen werden.

Weitere Informationen u?ber die Calmvalera Relax App finden Sie unter www.calmvalera.de/service

Weitere Informationen u?ber SonicTonic finden Sie unter *www.sonictonic.io.