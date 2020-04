Sonnencreme nur im Sommer- Ein gefährlicher Irrtum!

Sonnencreme riecht nach Urlaub, Strand und Meer. Das Sonnenlicht regt den Stoffwechsel an, bringt uns Energie und fördert die Produktion von?Vitamin D. Doch unsere Haut will vor den gefährlichen UV-Strahlungen geschützt werden ? und das schon bei den ersten Sonnenstrahlen. Der Irrtum:?Nicht erst im Sommer ? schon im Frühling sind die UV-Strahlen intensiv. Dabei ist unsere Haut in der kalten Jahreszeit sowieso schon angegriffen?durch Kälte und Heizungsluft. Die natürliche Schutzbarriere ist geschwächt, die natürliche Melanin-Produktion läuft auf Sparflamme und UV-Strahlen?haben leichtes Spiel.

Bei Koreanerinnen ist Sonnenschutz schon seit langem ein fester Bestandteil der täglichen Beauty-Routine. K-Beauty Hersteller greifen deshalb auf langjährige Erfahrung und ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe zurück. Für alle, die diesen verlässlichen Schutz mal ausprobieren möchten, haben wir hier ein paar Beispiele gesammelt: ?d?Alba Waterful Essence Sun Cream?, ?Heimish Artless Glow Base SPF 50+ PA+++? und ?Purito Centella Green Level Unscented Sun SPF50+ PA++++?. Letztere hat die Besonderheit, dass sie keine ätherischen Öle enthält, auf die viele Hauttypen mit Irritationen reagieren. Alle Produkte sind tierversuchsfrei, vegan und ausschließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen. Außerdem zieht der Sonnenschutz schnell ein, hinterlässt keinen weißen Fettfilm und eignet sich wunderbar als Grundlage für Make-Up.?Verlässlichen Sonnenschutz gibt es bei lovemycosmetic.de

Die Gründer von LoveMyCosmetic sind begeistert von der koreanischen Hautpflege und haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Beauty-Geheimnisse der Koreanerinnen zu teilen. Als größter Anbieter für koreanische Hautpflege in Deutschland wissen sie: Die Haut ist das größte Organ des Menschen, und entsprechend sorgsam muss sie behandelt und gepflegt werden. Neben den ausschließlich natürlichen Inhaltsstoffen und dem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis ist es vor allem die hohe Wirksamkeit, die die koreanische Kosmetik ? kurz K-Beauty ? so interessant macht. Dabei achten koreanische Hersteller von Hautpflege- und Kosmetikprodukten auf den richtigen Umgang mit Tier und Umwelt.