Sonnet startet deutschsprachigen YouTube-Kanal

Irvine, Kalifornien, im November 2020 ? Seit über 30 Jahren bietet Sonnet Lösungen für kreative Profis und ambitionierte Mac-Anwender, die ihr Equipment optimal einsetzen wollen ? ob im Studio, Homeoffice oder unterwegs. Seit langem steht der DACH-Markt im besonderen Fokus des kalifornischen Hightech-Unternehmens, das sein Portfolio in 2020 unter anderem mit der Hochleistungs-Speicherkarte Fusion Dual U2 SSD, dem Thunderbolt 3 CFexpress/XQD-Pro Kartenleser und dem Befestigungssystem Fusion Flex J3i weiter ausgebaut hat. Um Anwender und Vertriebspartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch gezielter mit Informationen zu versorgen, hat Sonnet daher in diesem Jahr einen deutschsprachigen YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Interessierte finden hier anschauliche Informationen zu Features und Anwendungsmöglichkeiten, beispielsweise zum Einsatz von PCIe-Karten mit Thunderbolt 3 oder einer Erweiterung des Mac Pro 2019. Die Serie wird kontinuierlich fortgesetzt.

Die deutschsprachigen Videos ergänzen den internationalen YouTube-Kanal von Sonnet. ?Da persönliche Meetings, Reisen und Messen ausfallen, wollen wir Interessierten auf diese Weise ermöglichen, unsere Lösungen im Detail kennenzulernen?, sagt Greg LaPorte, Vice President Sales und Marketing, Sonnet Technologies.

Audio-, Video- und Broadcastprofis finden bei Sonnet ein umfangreiches Sortiment an Lösungen, mit denen sie ihren Workflow beschleunigen und leistungsstarke Computer optimal einsetzen. In diesem Jahr waren vor allem Produkte gefordert, die kreatives Arbeiten im Homeoffice optimieren, beispielsweise am MacBook Pro. So können an die 87 Watt starke Dockingstation Echo11 bis zu elf Peripheriegeräte angeschlossen werden, davon auch zwei 4K-Monitore. Bestseller bei Sonnet waren in den vergangenen Monaten auch Tunderbolt 3-Adapter für eine Anbindung von zwei Monitoren sowie die unterschiedlichen Echo Express Erweiterungssysteme, mit denen Anwender PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt 3-Port nutzen können. Auch externe Grafikkartengehäuse wie die eGPU Breakaway Box 550 TB3 waren in 2020 stark nachgefragt ? sowohl für kreative Arbeiten als auch bei Gamern.

Die Videos sind unter folgenden Links abrufbar:

Deutscher YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

Internationale Videos: https://www.youtube.com/user/SonnetTech

Weitere Informationen zu Sonnet: http://www.sonnettech.com/de