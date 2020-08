SONOTEC?: 50.000 Ultraschallprüfköpfe pro Jahr

Seit knapp 30 Jahren fertigen wir an unserem Standort in Halle (Saale) mittlerweile mehr als 50.000 Ultraschallprüfköpfe jährlich. Dabei liefern wir unseren Kunden individuelle, ganzheitliche Lösungen für zahlreiche Branchen und Prüfaufgaben. Doch wie sieht eigentlich der Entwicklungs- und Herstellungsprozess eines Ultraschallprüfkopfes aus? Und was macht SONOTEC? Prüfköpfe so besonders?

Umfassende Projektberatung

Gemeinsam mit unserer Entwicklungsabteilung berät unser Sales Team Sie umfassend zur Lösung Ihrer Prüfaufgabe. Nach Abstimmung der gewünschten Spezifikationen entwickeln unsere Spezialisten mit modernster Software speziell für Sie ein individuelles Prüfkopfmuster. Unser internes Entwicklungsteam arbeitet dabei eng mit den Fachabteilungen zusammen. Somit agieren wir schnell und flexibel.

Schnelle Lieferung von Prototypen & Serienprodukten

Aufgrund unserer langjährigen Entwicklungserfahrung sind wir in der Lage unseren Kunden bereits 6 Wochen nach Finalisierung der Spezifikationen Prototypen zu liefern. Selbstverständlich arbeiten und produzieren wir dabei nach internationalen Standards. In präziser Handarbeit sowie an hoch modernen Maschinen werden anschließend die Prüfkopfserien für Sie individuell gefertigt. In unserer Fertigung wird jeder Prüfkopf von hochqualifizierten Mitarbeitern gefertigt und anschließend einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen. So erfolgen beispielsweise Fräsarbeiten an unseren CNC Maschinen direkt hier im Haus durch ausgebildete Fachkräfte. Damit gewährleisten wir eine hohe Qualität und Reproduzierbarkeit, auch bei großen Stückzahlen. Selbstverständlich erhalten Sie mit Lieferung Ihres individuellen Prüfkopfes ein Prüfprotokoll.

Ihr Produkt

Unsere Ultraschallwandler verfügen über hervorragende akustische Eigenschaften, die durch die Anwendung unserer hochflexiblen SONOTEC? Piezokomposit-Technologie sichergestellt werden. Um unsere Produkte stets auf dem neusten technologischen Stand anbieten zu können, arbeiten wir eng mit Forschungseinrichtungen wie dem ?Forschungszentrum Ultraschall? (FZ-U) zusammen. Ist ein individueller Prüfkopf einmal gefertigt, sichern wir Ihnen eine langfristige Lieferung bei exzellenter Reproduzierbarkeit der akustischen Eigenschaften zu. Durch diese Arbeitsweise sind wir bereits seit langem Partner zahlreicher, namhafter Kunden im internationalen ZfP Markt.

30 Jahre Erfahrung im weltweiten ZfP Markt

SONOTEC? hat sich in den letzten drei Jahrzehnten als Spezialist für kundenspezifische Ultraschall-lösungen am weltweiten ZfP Markt etabliert. Mit einer starken Entwicklungsabteilung und einer eigenen Piezokomposit-Fertigung, begleiten wir Sie von der ersten Produktidee bis zur Serienreife. Unsere Wissenschaftler forschen kontinuierlich nach neuen Methoden auf dem Gebiet der Ultraschalltechnik. Der damit erreichte Fortschritt befähigt uns, Ihnen optimale Lösungen anzubieten.

Experte für Applikationen

Sie suchen eine Lösung für Ihre Anwendung? Dann senden Sie uns ihre Anwendung und wir bestimmen die optimalen Spezifikationen zur Lösung Ihrer Prüfaufgabe. Findet sich für Ihre Applikation in unserem breiten Angebot kein passendes Produkt konstruieren wir für Sie individuell gefertigte Ultraschallwandler und Sensoren.

OEM Lösungen

Das fundierte Know-how unserer Spezialisten sowie die langjährige Erfahrung unserer Vertriebsingenieure stellen sicher, dass unsere OEM-Komponenten perfekt in Ihre Systeme integriert werden können. Dabei ist die ausgezeichnete Reproduzierbarkeit unserer Produkte eine unserer Stärken.

Fertigungspartner

Wir stehen Ihnen ebenfalls als Fertigungspartner für Ultraschall-Prüfköpfe und Ultraschallwandler zur Verfügung. Senden Sie uns dafür Ihre Aufgabenstellung mit den definierten Spezifikationen zu. Wir entwickeln für Sie einen reproduzierbaren und optimalen Herstellungsprozess und liefern Ihnen Produkte Made in Germany in höchster Qualität.

Gegründet 1991 ist die SONOTEC GmbH heute ein weltweit führender Produkt- und Lösungsspezialist für Präzisionsmesstechnik. Mit über 170 Mitarbeitern entwickelt und fertigt das Technologieunternehmen am mitteldeutschen Standort Halle (Saale) in den drei Geschäftsbereichen ? Vorbeugende Instandhaltung, Zerstörungsfreie Prüfung und Nicht-invasive Flüssigkeitsüberwachung ? innovative Ultraschallmesstechnik. Zum weltweit vertriebenen Portfolio zählen kundenspezifische Ultraschallwandler und -sensoren sowie Prüfgeräte und Messtechniklösungen für eine Vielzahl verschiedener Branchen und Industrien.