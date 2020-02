Sopra Steria und oneclick schließen strategische Partnerschaft

Gemeinsam werden sie eine einzigartige Cyber-as-a-Service (CaaS)-Lösung für die Bereitstellung von Infrastruktur, Applikationen und Daten sowie ergänzende Sicherheitsprodukte zum Schutz von Unternehmenskunden, Regierungen und deren Benutzern anbieten.

Sopra Steria, ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation, hat ein Accelerator Programm initiiert, um vielversprechenden Scale-Ups die Möglichkeit zu geben, das Wachstum weiter zu beschleunigen und gleichzeitig den Kunden neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Das Programm ist branchenführend und wurde speziell entwickelt, um Scale-Ups dabei zu unterstützen, ihre Produkte schnell auf den Markt zu bringen, wofür eine kooperative, unterstützende und professionelle Plattform geboten wird. Um das Programm zu gestalten, die Reichweite zu erhöhen und das Matchmaking zu organisieren, hat Sopra Steria mit TechMarketView zusammengearbeitet, einem spezialisierten Analysten und Beratungsunternehmen in Großbritannien.

Die Cyber-Bedrohung im öffentlichen und privaten Sektor war noch nie so groß wie auf den heutigen Weltmärkten. Organisationen sind ständig auf der Suche nach innovativen Lösungen, die ihnen helfen, die damit verbundenen Herausforderungen zu bewältigen. Sopra Steria steht an vorderster Front, um sich gegen diese kontinuierliche Bedrohung zu verteidigen, mit einem umfassenden Angebot an Cybersicherheit. In diesem Zusammenhang hat Sopra Steria nach einem Partner gesucht, der sich durch eine hohe Projektkompetenz und einen hoch-innovativen Ansatz im Bereich Cloud Security auszeichnet, um gemeinsam an der Entwicklung einer End-to-End-Lösung zu arbeiten. Sopra Steria fand diese Voraussetzung in oneclick?, einer sofort verfügbaren Cloud-Plattform für die sichere Bereitstellung von Infrastruktur, Anwendungen und Daten, die den Benutzern den Zugriff über hoch verschlüsseltes Streaming von einem 100% webbasierten Workspace im Browser ermöglicht.

?Wir freuen uns bekanntzugeben, dass oneclick in das Sopra Steria Accelerator Programm aufgenommen wurde. Während eines strengen Überprüfungsprozesses konnte oneclick ein ausgezeichnetes Produkt nachweisen, das zu einem unserer Hauptangebote passt. Wir arbeiten daran, gemeinsam eine aufregende Vision für unsere Kunden Wirklichkeit werden zu lassen?, sagt Tanmoy Banerjee, Leiter des Sopra Steria Accelerator Programms. ?oneclick? ist eine ideale Lösung für die Cyber-as-a-Service-Plattform, die wir entwickeln, weil es sich um ein abgerundetes Angebot handelt, um die verschiedenen Sicherheitsanwendungen zu integrieren, die wir als entscheidend für die Bereitstellung eines ganzheitlichen Cyber-Services erachten. Die Implementierung von oneclick? bietet einen klaren Vorteil, indem es Zeit spart, Kosten senkt und unseren Kunden eine gute Skalierbarkeit bietet. Wir sehen eine Menge Synergien mit unseren Roadmaps und Potenzial für zukünftige Geschäfte?.

?Ich freue mich sehr, dass unser mehrstufiger Pitch für eine strategische Partnerschaft mit Sopra Steria erfolgreich war und oneclick aus zahlreichen Start-ups und reifen Bewerbern ausgewählt wurde?, sagt Dominik Birgelen, CEO der oneclick AG. ?Um erfolgreich zu sein, mussten wir umfangreiche Inhalte zu unserer Lösung, den Alleinstellungsmerkmalen, zu bestehenden Anwendungsfällen, der Marktdynamik und der adressierbaren Marktgröße sowie der Konkurrenz zusammenstellen und präsentieren. Neben einer hohen Präsenz im Privatsektor ist Sopra Steria ein strategischer Partner von Regierungen und Behörden. Durch die Zusammenarbeit haben wir nun die Möglichkeit, das Profil und die Sichtbarkeit unseres Unternehmens in diesen Bereichen zu erhöhen.?

Über Sopra Steria

Sopra Steria ist ein europäischer Marktführer im Bereich der digitalen Transformation und bietet eines der umfassendsten Portfolios an End-to-End-Dienstleistungsangeboten auf dem Markt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung, Infrastrukturmanagement und Geschäftsprozessdienstleistungen. Führende private und öffentliche Organisationen vertrauen Sopra Steria bei der Durchführung erfolgreicher Transformationsprogramme, die ihre komplexesten und kritischsten geschäftlichen Herausforderungen angehen. Durch die Kombination von Mehrwert, Innovation und qualitativ hochwertigen Dienstleistungen ermöglicht Sopra Steria ihren Kunden die bestmögliche Nutzung der Informationstechnologie. Mit 45.000 Mitarbeitern in 25 Ländern erwirtschaftete Sopra Steria im Jahr 2018 einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro.

Die oneclick AG mit Hauptsitz in Zürich (CH) und einem Innovationsmotor in Prien (D) hat sich auf die Entwicklung und den Betrieb einer Cloud-Plattform für die automatisierte und sichere Bereitstellung von digitalen Arbeitsplätzen spezialisiert. Das Ziel der oneclick AG ist es, das End User Computing mit zu gestalten und zu verbessern. Die oneclick AG wurde 2015 gegründet und hat 25 Mitarbeiter.