Sozialverbände: Preisaufschläge für Fleisch sind “völlig verfehlt”

Die Pläne für höhere Preise für Fleisch und Milch, mit denen mehr

Tierwohl finanziert werden soll, treffen bei den Sozialverbänden auf erbitterten

Widerstand. “Eine Verbrauchssteuer auf Lebensmittel belastet die

Einkommensschwächsten am stärksten und hilft keinem einzigen Bauern”, sagte

Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, dem

Tagesspiegel (Montagausgabe). “Die profitgetriebene Preispolitik großer

Konzerne, die Landwirte zusehends unter Druck setzt, kann nicht durch eine

Mehrwertsteuer auf tierische Lebensmittel eingedämmt werden”, so Schneider. Eine

solche Forderung sei “völlig verfehlt”, “absurd” und “weder agrar- noch

sozialpolitisch zielführend”.

Auch in der SPD gibt es Bedenken. “Eine Erhöhung der Lebensmittelpreise bringt

noch nicht mehr Qualität und höhere Einkommen für die Landwirte”, sagte

Fraktionsvize Matthias Miersch der Zeitung. “Rund drei Viertel der

Lebensmittelpreise landen heute in den Taschen der Zwischenstufen.” Hier würden

wenige große Schlachthöfe und Lebensmittelkonzerne profitieren. Zudem seien

Milliarden Euro an Subventionen im Umlauf, ohne dass Qualität ausreichend

gefördert wird, sagte Miersch.

Regierungsberater von Bundesagrarministerin Julia Klöckner hatten einen

Preisaufschlag für Fleisch, Milch, Eier und Käse ins Gespräch gebracht, um mit

den Mehreinnahmen den tiergerechten Umbau der Ställe zu fördern. Auch Greenpeace

hatte sich zuvor für eine Tierwohlabgabe ausgesprochen. Die Grünen sind für eine

Kombination verschiedener Maßnahmen. Neben einer Tierwohlabgabe hält der

agrarpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Friedrich Ostendorff,

eine Anpassung der Mehrwertsteuer für Fleisch und Milch auf 19 Prozent sowie

eine stärkere Förderung von Tierwohl im Rahmen der EU-Agrarsubventionen für

nötig. “In die deutsche Landwirtschaft fließen jedes Jahr 6,5 Milliarden

Steuergeld, davon werden 85 Prozent danach verteilt, wie viele Flächen ein

Landwirt hat. Wenn wir das Geld in vernünftige Tierhaltung investieren würden,

wäre viel gewonnen”, sagte Ostendorff dem Tagesspiegel.

https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/preisaufschlag-fuer-fleisch-und-milch-das

-trifft-wieder-nur-die-einkommensschwaechsten/25523746.html

