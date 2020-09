SpaceNet stärkt Security-Kompetenz mit Link11-Kooperation

Der Fullservice-Internetprovider SpaceNet aus München ist ab sofort Kooperationspartner für den Raum Süddeutschland und Österreich für die Link11 Cloud Security Plattform. Die SpaceNet AG ist damit der erste zertifizierte Excellence Partner von Link11, dem führenden europäischen IT-Sicherheitsanbieter für Cyber-Resilienz-Lösungen, und betreut ein strategisch wichtiges Gebiet des Unternehmens. Die Zusammenarbeit ist Teil der Link11 Partner-Strategie, die sich auf die Unterstützung mittelständischer Unternehmen konzentriert.

Der Münchener Fullservice-Internetprovider SpaceNet erweitert sein Portfolio im Bereich IT-Sicherheit mit Schutzlösungen der Link11 Cloud Security Plattform. Die Lösungen des deutschen Herstellers Link11 stärken die Cyber-Resilienz von Unternehmen und schützen sie in einem immer komplexer werdenden regulatorischen Umfeld nicht nur vor Attacken von außen, sondern auch vor Compliance-Risiken.

?Wir haben uns für eine Kooperation mit Link11 entschieden, weil aus unserer Praxis-Erfahrung die Gefahr, gerade auch für mittelständische Firmen von außen angegriffen zu werden, erheblich gestiegen ist. Attacken finden immer gezielter und intelligenter statt und verursachen ernst zu nehmende wirtschaftliche Schäden in Unternehmen. Die Schutzlösungen von Link11 passen hervorragend in unser Portfolio und neben IT-Sicherheit ?Made in Germany? bieten sie auch entsprechenden Datenschutz und Datensicherheit ? selbstredend DSGVO konform?, erläutert Michael Emmer, Vorstand der SpaceNet AG.

Über die Link11 Cloud Security Plattform stehen umfangreiche, patentierte Schutzlösungen mit Fokus auf DDoS-Schutz zur Verfügung. Diese werden von Link11 in Deutschland entwickelt und betrieben. Durch das sogenannte BOT-Management wird ?böser? Traffic geblockt und aus dem Datenverkehr der Webseite herausgefiltert. Zudem bietet die Lösung DDoS-Schutz und eine Web Application Firewall. Mit der Verzahnung untereinander werden die IT-Infrastrukturen der Unternehmen optimal gegen Cyber-Attacken gestärkt.

?Mit SpaceNet haben wir einen erfahrenen und lösungsorientierten Partner mit hoher Security-Kompetenz gefunden. Die Wahlfreiheit für den Kunden, klassische IT-Security und sichere Hosting Services einzusetzen, bietet für die Partnerschaft zusätzliche Synergien. Wir teilen die Vision, Unternehmen widerstandsfähiger gegen Cyber-Attacken zu machen und damit ihre digitale Transformation zu unterstützen?, sagt Hagen Renner, Head of Channels DACH bei Link11.

Link11 bietet Schutzlösungen seiner Cloud Security Plattform ?Made in Germany? an. Damit kann das Unternehmen auf die speziellen Bedürfnisse des hiesigen Marktes mit höchsten Ansprüchen an Datenschutz und Compliance eingehen. Gerade nach der jüngsten EuGH-Entscheidung, die Privacy-Shield-Vereinbarung zu kippen, ist die europäische Herkunft einer Lösung für viele Unternehmen und Behörden ein wichtiges Entscheidungskriterium.

Über die SpaceNet AG

Die SpaceNet AG unterstützt mit ihren über 120 Mitarbeitern IT-Verantwortliche und Geschäftsführer darin, eine starke Unternehmens-IT aufzubauen, am Laufen zu halten und strategisch klug mit den digitalen Möglichkeiten weiterzuentwickeln. Dabei bietet sie gemanagte IT-Services, Support und Management für Non-Standard Applikationen, 7×24-Service, persönliche Beratung und sichere Cloud-Dienste. Die SpaceNet AG betreibt ihre Cloud- und IT-Services in zwei redundanten Hochsicherheitsrechenzentren in München. Ein drittes entstand gerade mit dem SDC SpaceNet DataCenter in Kirchheim bei München. Es erfüllt alle Anforderungen der neusten Version der derzeit ausschlaggebenden Norm EN 50600 VK4. Die SpaceNet AG ist zertifiziert nach dem Sicherheitsstandard ISO 27001 und arbeitet nach ITIL.

Das Münchener Unternehmen legt seit 20 Jahren großen Wert auf die Ausbildung und wurde von der IHK mit dem Zertifikat Ausbildungsbetrieb 2019 ausgezeichnet.SpaceNet betreut rund 1.200 Kunden wie Antenne Bayern und den Münchener Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Zur SpaceNet-Unternehmensfamilie gehören die SDC SpaceNet DataCenter GmbH & Co. KG und die brück IT GmbH, ein Systemhaus spezialisiert auf Services und Software für Rechtsanwälte. Das Münchener Unternehmen zählt zu den Internetpionieren der Branche und wurde 1993 vom heutigen Vorstand Sebastian von Bomhard gegründet, der es inzwischen zusammen mit Michael Emmer leitet.

Link11 ist der im Bereich Cyber-Resilienz führende europäische IT-Sicherheitsanbieter. Die globalen Schutzlösungen der Cloud Security Plattform sind vollständig automatisiert, reagieren in Echtzeit und wehren alle Angriffe, so auch unbekannte und neue Muster, in unter 10 Sekunden ab. Link11 bietet laut einhelliger Analysten-Meinung (Gartner, Frost & Sullivan) die schnellste Mitigation (TTM), die auf dem Markt verfügbar ist. Um Cyber-Resilienz zu gewährleisten, sorgen u.a. Web- und Infrastruktur-DDoS-Schutz, BOT-Management, API-Schutz, Secure-DNS, Zero-Touch-WAF, Secure-CDN bis hin zu Threat-Intelligence-Services für eine ganzheitliche und Plattform-übergreifende Härtung der Netzwerke und kritischer Anwendungen von Unternehmen. Die internationalen Kunden können sich so auf ihr Geschäft und digitales Wachstum konzentrieren. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde Link11 mehrfach für seine innovativen Lösungen ausgezeichnet.