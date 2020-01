Spanische Mondragon-Universität setzt mit Huawei Wi-Fi 6 auf Lehrmethoden der Zukunft

Huawei und die WBA hatten kürzlich

angekündigt, dass es an der Mondragon-Universität eine Reihe von Wi-Fi 6

Verifikationstests geben wird, um die verschiedenen Anwendungsfälle in der

Hochschulbildung zu untersuchen und eine solide Grundlage für immersive

Lehrmethoden zu schaffen.

Die 1997 gegründete Universität Mondragon ist eine gemeinnützige

genossenschaftliche Privatuniversität in der baskischen Region Spaniens, die im

CYD-Ranking (das alle Universitäten in Spanien bewertet) als achtbeste

Universität des Landes geführt wird. Die Universität ist Teil der Mondragon

Corporacion Cooperativa, das nach Kapitalumschlag zehntgrößte spanische

Unternehmen und die führende Genossenschaft im Baskenland mit Aktivitäten auf

fünf Kontinenten.

Die Universität Mondragon setzt auf ein einzigartiges Modell für Bildung und

Innovation, das auf die pädagogischen und sozialen Bedürfnisse einer neuen Ära

ausgerichtet ist und eine umfassende Ausbildung sowie Wissensgenerierung und

Transfer bietet, um einen übergeordneten gesellschaftlichen Wandel zu

beschleunigen. Mit einem wahrhaft studentenzentrierten Modell, das neu

definiert, wie Studierende und Dozenten interagieren, werden die Lehrenden zu

Coaches und stärker als Peers wahrgenommen, wodurch das traditionelle Modell

aufgebrochen wird.

Die Studierenden verfeinern ihre Fähigkeiten für Leadership, Teamarbeit,

Kommunikation, Problemlösung, Entscheidungsfindung und andere Real-World-Skills

in der Praxis, statt sich auf den Erwerb rein akademischer Fähigkeiten zu

beschränken.

Traditionelle Netzwerke sind Hemmschuh für neue Unterrichtsmethoden

Die traditionellen Unterrichtsräume werden heutzutage durch neue Lehrmethoden

revolutioniert. Tatsächlich kommen immer häufiger verschiedene immersive

Lehrmethoden wie Online-Livestreaming, Fernunterricht und Virtual Reality (VR)

zum Einsatz, was die Dynamik im Unterrichtsraum transformiert.

Die Anpassung an derartige Veränderungen ist integraler Bestandteil der

Philosophie der Mondragon-Universität, und von daher zählte die Einrichtung

eines zuverlässigen, stabilen Wi-Fi-Zugangs, um Zugriff auf ein Vielzahl von

Anwendungen jederzeit und überall gewährleisten zu können, zu den vorrangigen

Prioritäten der Universität. Bevor dies geschehen konnte, gab es jedoch eine

Reihe von Herausforderungen zu bewältigen, darunter gravierende Roaming-bedingte

Netzwerkprobleme in Unterrichtsbereichen, häufig abbrechende und nicht

wiederherstellbare Verbindungen in Hörsälen und Korridoren, ungleichmäßige

Signalabdeckung in den Wohnunterkünften und unbeständige

Zugangsgeschwindigkeiten im Netzwerk. All dies beeinträchtigte die

Benutzererfahrung.

Da Studierende und Dozenten gleichermaßen mit schlechtem Netzwerkzugang zu

kämpfen hatten, beschloss die Universität, diese Probleme direkt anzugehen und

das drahtlose Netzwerk aufzurüsten.

Huawei Wi-Fi 6 Wi-Fi liefert eine hervorragende, durch PoC-Tests verifizierte

Benutzererfahrung

Huawei richtete, nachdem das IT-Team der Universität über spezifische

Zielsetzungen und Problematiken im Netzwerk informiert hatte, in Zusammenarbeit

mit lokalen Partnern eine Testumgebung ein, um Studenten und Dozenten ein

nahtloses Wi-Fi-Erlebnis zu bieten – ein Prozess, der nur eineinhalb Tage

dauerte.

Mit intelligenten Antennen ausgestattete Huawei AP5760-10s wurden in Korridoren

eingesetzt, wo sich die Funksignale mit den Benutzern bewegen, und liefern

intelligent verstärkte Signale für ungleichmäßig versorgte Bereiche. In den

Hörsälen kommen AP7060DNs – Access Points (APs) zum Einsatz, die in der Lage

sind, eine hohe Anzahl von gleichzeitig aktiven Nutzern zu bewältigen. Für die

Studentenwohnheime wurde eine agile verteilte Wi-Fi-Lösung genutzt: pro

Wohneinheit wurde eine Resource Unit (RU) eingesetzt, um die Funksignale auf

jeden Winkel zu erweitern, womit die Studenten ein hochwertiges Netzwerkerlebnis

erhalten.

Die Testphase dauerte einen Monat und generierte eine beträchtliche Datenmenge

für das IT-Team der Universität. Die überragende Leistung der Huawei APs,

insbesondere bei einer großen Anzahl von gleichzeitig aktiven Benutzern, konnte

bereits während des Tests überzeugen. Zusätzlich wurde eine Umfrage

durchgeführt, um Huaweis Wi-Fi 6 Performance weiter zu verifizieren, und nahezu

alle der Lehrenden stuften die neue Netzwerkerfahrung als sehr positiv ein, was

eine offensichtliche Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Meraki-Netzwerk

darstellt. Laut Feedback gab es keine Roaming-bedingten Verbindungsabbrüche

mehr, und die Netzwerkzugriffsgeschwindigkeiten waren schnell und stabil.

Studentenzentrierte Bildung – Neue Wege zur Kultivierung von Talenten

Das einzigartige Bildungsmodell der Mondragon-Universität bietet den

Studierenden eine qualitativ hochwertige Ausbildung, die ihre beruflichen

Fähigkeiten und Werte mit realer Praxis fördert. Die Universität kann als Teil

der Mondragon Corporacion Cooperativa, eines Konglomerats mit 257 Unternehmen,

den Studierenden ein konkretes Arbeitsumfeld aufzeigen. Viele Studierende

erhalten sogar die Möglichkeit, direkt an einem Unternehmensprojekt

teilzunehmen. In den Unterrichtsräumen wiederum gibt es eine Vielzahl von

Anwendungen, die multimedialen Unterricht und Online-Kommunikation und

Interaktion umfassen. Ein traditionelles Netzwerk stößt in einem solchen Umfeld

schnell an seine Grenzen und hemmt die Bildungsinnovation.

Huawei AirEngine Wi-Fi 6 wurde speziell für die steigenden Datenanforderungen

der Intelligent Era entwickelt und ist in der Lage, die hohe Dichte und die

zunehmend diversifizierten Anforderungen der unterrichtsbezogenen Anwendungen in

einer Universität des 21. Jahrhunderts zu bewältigen. Die digitale Kultivierung

von Talenten wird nicht mehr durch ein schlecht funktionierendes Netzwerk mit

geringer Bandbreite und hohen Latenzzeiten eingeschränkt, und die Studierenden

kommen in den Genuss eines abwechslungsreichen und personalisierten

Lernerlebnisses.

Wi-Fi 6-Tests loten die Grenzen neu aus

Auf dem jüngsten, von der Wireless Broadband Alliance (WBA) ausgerichteten

Wireless Global Congress kündigten Huawei und WBA an, dass sie gemeinsam ein

Pilotprogramm zur Innovation in Hochschulen und Universitäten starten werden, um

Wi-Fi 6-basierte Anwendungen zu testen. Die an der Universität Mondragon

durchgeführte Reihe von Wi-Fi 6 Verifikationstests bildet den Auftakt, um die

verschiedenen Anwendungsfälle in der Hochschulbildung auszuloten, und eine

solide Grundlage für immersives Lernen zu schaffen.

Huaweis AirEngine Wi-Fi 6 ist weltweit im Einsatz. Huawei hat sich der

industriellen Entwicklung von Wi-Fi 6 verpflichtet und wird weiterhin eng mit

seinen Partnern zusammenarbeiten, um Hochschulen, Universitäten,

Regierungsorganisationen und Unternehmen allgegenwärtige Konnektivität und

überall verfügbare Intelligenz zu bieten und den Kunden zu helfen, die enormen

Vorteile der digitalen Transformation zu nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://e.huawei.com/en/case-studies/lead

ing-new-ict/2020/mondragon-university-wifi6

Pressekontakt:

Qiwei Li

+86-180-2533-9127

liqiwei2@huawei.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/100745/4491544

OTS: Huawei

Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell