Spanisches Justizministerium entscheidet sich für signotec

Gemeinsam haben Serdacap und signotec das spanische Ministerio de Justicia in Madrid mit einer gesamtheitlichen e-Signaturlösung ausgestattet. Das Justizministerium Spaniens hat nun 560 Unterschriftenpads des signotec Delta mit Power over Ethernet (PoE)-Anschluss und Kensington Notebook-Schlössern im Einsatz. In Kombination mit der Hardware wurden darüber hinaus die Signatursoftware signoSign/2 sowie die Biometrie- und RSA-Tools integriert.

Mit dieser Rundum-Lösung werden die internen Unterschriftenprozesse im Großteil des Ministeriums digitalisiert. Auf diese Weise erfolgt ein weiterer großer Schritt in Richtung Digitalisierung mit dem Ziel der Schonung von Ressourcen, wie etwa Papier und Arbeitszeit.

Entscheidend für das Justizministerium waren die Aspekte hinsichtlich der Sicherheit, Konnektivität und Größenanforderungen der Hardware, welche die Lösung der signotec gesamtheitlich erfüllt. Das signotec Delta ist vor allen Dingen für Anwendungen konzipiert, bei denen es darum geht, Dokumente vollständig anzuzeigen. A4-Dokumente werden hierbei in Originalbreite dargestellt. Die auf dem Pad geleistete Unterschrift wird mit 2.048 Druckstufen und einer Übertragungsrate von bis zu 500 Hz erfasst, wobei gleichzeitig die Bewegungen des Stiftes in der Luft aufgezeichnet werden. Das Ministerium sieht die Vorteile dieser Lösung in dem PoE-Anschluss, den zusätzlichen Tools sowie die einmaligen und patentierten Sicherheitsmechanismen.

Wir bedanken uns herzlich bei unserem Partner Serdacap herzlich für das gemeinsam umgesetzte Projekt und freuen uns auf eine weitere konstruktive und angenehme Zusammenarbeit!

Die signotec GmbH wurde 2000 gegründet und ist führender Hersteller von Hard- und Software zur Erfassung handgeschriebener elektronischer Signaturen.

Als Spezialist auf dem Gebiet der digitalen Erfassung von handgeschriebenen elektronischen Signaturen und als Technologieführer für die durchgängige elektronische Bearbeitung von Geschäftsprozessen rationalisieren wir das Dokumentenmanagement, generieren Einsparungspotentiale und garantieren höchste Sicherheit.

Hierfür bietet signotec unterschiedliche Signaturpads sowie eine umfangreiche Palette an Softwarelösungen für Pads und mobile Endgeräte an. All unsere Produkte zeugen von unserer konkurrenzlosen Qualität „made in Germany“ und richten sich an sämtliche Unternehmen, sowohl grenz- als auch branchenübergreifend.