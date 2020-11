SPARTACUS Facility Management? für weitere zwei Jahre nach GEFMA 444 zertifiziert

Im November dieses Jahres stand für SPARTACUS Facility Management? die alle zwei Jahre wiederkehrende “Hauptuntersuchung” durch den GEFMA Deutscher Verband für Facility Management e. V. (GEFMA) an. Dabei wird die CAFM-Lösung des IT-Systemhauses N+P Informationssysteme GmbH (N+P) aus Meerane nach dem Standard 444 geprüft. SPARTACUS erfüllt nun die definierten Qualitätsstandards in 15 Katalogen.

Qualitätsnachweis durch GEFMA-Zertifikat

Wer über die Anschaffung einer Softwarelösung für die Anlagen- und Gebäudebewirtschaftung nachdenkt, hat die Qual der Wahl. Allein auf dem deutschen Markt stehen zahlreiche Produkte zur Verfügung, die Unterstützung bei der Bewältigung der Facility Management-Prozesse versprechen. Ob eine CAFM-Lösung die Mindestanforderungen an verschiedene Anwendungsfunktionalitäten erfüllt, lässt sich mit einer Prüfung durch den GEFMA nachweisen und bestätigen. Getestete Produkte, die allen Vorgaben entsprechen, dürfen das Siegel “Zertifizierte CAFM-Software” tragen.

Seit nunmehr zehn Jahren lässt die N+P ihre CAFM-Lösung SPARTACUS Facility Management? (SPARTACUS) in zweijährigen Intervallen durch den GEFMA prüfen. Im Zuge der vor kurzem stattgefundenen Rezertifizierung der aktuellsten Version 4.4.3 wurde die Leistungsfähigkeit von SPARTACUS in 15 Katalogen erfolgreich geprüft:

Basiskatalog

Flächenmanagement

Instandhaltungsmanagement

Inventarmanagement

Reinigungsmanagement

Raum- und Assetreservierung

Schließanlagenmanagement

Umzugsmanagement

Vermietungsmanagement

Energiecontrolling

Sicherheit und Arbeitsschutz

Help- und Service-Desk

Budgetmanagement und Kostenverfolgung

BIM-Datenverarbeitung

Vertragsmanagement

Neu für SPARTACUS: Zertifizierung nach dem Katalog “Vertragsmanagement”

Zu Beginn des Jahres wurde die GEFMA-Richtlinie 444 “Zertifizierung von CAFM-Softwareprodukten” überarbeitet und erweitert. Die Prüfkriterien im neu aufgenommenen Katalog “Vertragsmanagement” umfassen unter anderem verschiedene Verwaltungsfunktionen, die Möglichkeit der Qualitätskontrolle von Vertragsleistungen oder eine Kostenvorausschau aus den Verträgen. Auch darin konnte SPARTACUS bei der aktuellen Rezertifizierung überzeugen.

Erstmals Zertifizierung über Online-Audit

Der aktuellen Situation angepasst, erfolgte die Überprüfung und letztendlich auch Rezertifizierung von SPARTACUS zum ersten Mal über ein Online-Meeting. Die Teilnehmer des Audits, zwei Vertreter des GEFMA und drei Mitarbeiter von N+P, trafen sich dazu in einer sechsstündigen Videokonferenz. Michael Härtig, Bereichsleiter CAFM bei N+P, blickt zurück und erklärt:”Die Rezertifizierung als Online-Meeting hat sehr gut funktioniert. Es fehlte zwar der persönliche Kontakt und die kleinen –Nebenbeigespräche–, aber im Endeffekt konnte der Termin dadurch auch sehr stringent und strukturiert durchgeführt werden.”

Die Software SPARTACUS Facility Management? (SPARTACUS) ist ein Ergebnis der Diversifikationsstrategie der N+P Informationssysteme GmbH (N+P). Der Geschäftsbereich bildet einen Teil der mittlerweile über 180 Mitarbeiter starken N+P-Gruppe und arbeitet heute für mehr als 200 CAFM-Kunden bundesweit. Seit 2001 am Markt, ist die nach GEFMA 444 zertifizierte FM-Software sowohl im Sparkassen- und Volksbankenbereich als auch in der öffentlichen Verwaltung, in der Industrie- und Logistikbranche sowie bei sozialen Diensten etabliert. Die leistungsstarke CAFM-Lösung unterstützt die Anwender bei der Verwaltung von Liegenschaften, Gebäuden, Anlagen sowie Inventar in wirtschaftlicher, transparenter und effizienter Weise. Neben der Plattformunabhängigkeit und dem modularen Aufbau zählen die durchgängige Datenverknüpfung sowie die intuitive Bedienbarkeit zu den wesentlichen Merkmalen der Software.