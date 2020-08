Spatenstich im Technologiepark: Baubeginn für das neue Raynet Headquarter

Am 07. August 2020 versammelten sich die Raynet-Mitarbeiter bei strahlendem Sonnenschein zum ersten Spatenstich auf dem Grundstück, auf dem das Raynet Headquarter entstehen wird. Ragip Aydin, Gründer und Geschäftsführer der Raynet GmbH, erfüllt sich mit dem Bau der eigenen Zentrale einen lang gehegten Wunsch und Lebenstraum, den auch seine Mitarbeiter mit ihm teilen.

Mit einer Investition in Höhe von sieben Millionen Euro und einer Nutzungsfläche von mehr als 3.000 m2, verteilt auf fünf Etagen entsteht ein hochmoderner Bürokomplex mit großzügigem Innovations- und Schulungszentrum im Herzen Paderborns. Die Nähe zur Universität und die enge Zusammenarbeit mit dem Institut machen den Paderborner Technologiepark mit seiner infrastrukturellen Anbindung zu einem idealen Standort. Hier zeigt sich die starke Verbundenheit mit der Region, der der Paderborner Softwarehersteller und Serviceprovider seit mehr als 20 Jahren auch weiterhin die Treue hält. ?Wir möchten mit diesem Gebäude ein Zeichen setzen und zeigen, dass wir auch unseren sozialen Verpflichtungen nachkommen und in dem Zuge ebenfalls ein Zentrum für sozial schwache Kinder integrieren, diese kostenlos schulen und unserer Stadt etwas zurückgeben möchten.?, so Ragip Aydin bei der Begrüßung seiner Mitarbeiter und Gäste.

Das gesunde Wachstum der Raynet wird sich in dem Neubau bei optimalen Bedingungen weiter entfalten. Die über 100 Mitarbeiter sowie zahlreichen Auszubildenden freuen sich auf viel Platz und Raum für Kreativität, zukunftsweisende Technologien, innovative Lösungen sowie viele neue Arbeits- und Ausbildungsplätze. Mit dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres haben Anfang August fünf junge Azubis aus den Bereichen Marketingkommunikation, Büromanagement, Anwendungsentwicklung und Systemintegration ihre Ausbildung begonnen und verstärken zukünftig die Raynet-Family. Die extra angereisten Mitarbeiter aus den Niederlassungen in Stettin, Berlin, Ingolstadt und Regensburg untermauern, dass der Zusammenhalt und die familiäre Atmosphäre Raynet zu einem so besonderen Arbeitgeber machen.

Neben Vertretern der Sparkasse und Commerzbank sowie der Baufirmen waren auch der stellvertretende Landrat und Paderborns Bürgermeister Michael Dreier unter den Gästen. Dieser beglückwünschte Ragip Aydin und alle Raynet-Mitarbeiter in seinem Grußwort zum nächsten Kapitel der erfolgreichen Firmengeschichte: ?Das ist ein besonderer Moment für die Stadt Paderborn, ein Meilenstein für den Technologiepark und dafür möchte ich Ihnen im Namen der Stadt Paderborn herzlich gratulieren.?

Damit die geplante Einweihungsfeier auch im Spätsommer nächsten Jahres stattfinden kann, koordinieren Kögel + Nunne Bau GmbH als Generalunternehmer das gesamte Bauvorhaben.

Die Raynet GmbH ist ein führender und innovativer Dienstleistungs- und Lösungsanbieter im Bereich der Informationstechnologie und spezialisiert auf die Architektur, Entwicklung, Implementierung und den Betrieb aller Aufgaben im Application Lifecycle Management. Mit der Zentrale in Paderborn unterhält Raynet weitere Niederlassungen in Deutschland, USA, Polen und UK.

Seit mehr als 20 Jahren hat Raynet mit seinem Portfolio viele hundert Kunden und Partner weltweit in ihren Enterprise Application Management-Projekten unterstützt. Dies beinhaltet u.a. Lizenzmanagement, Softwarepaketierung, Softwareverteilung, Migrationen und Client Engineering. Darüber hinaus unterhält und kultiviert Raynet starke Partnerschaften mit den führenden Unternehmen im Application Lifecycle Management.

Raynet-Produkte sind einzigartig in Design und Funktionalität. Ihre Entwicklung wird hochgradig durch Kunden und Partner mitbestimmt, die eine wichtige Rolle in der Produktoptimierung spielen und der Hauptgrund dafür sind, dass diese immer eine Spitzenposition einnehmen. Ob ein neues Deployment-Tool eingeführt oder ein SAM-Projekt aufgesetzt, eine Paketierungsfabrik geplant oder eine Migration durchgeführt werden soll ? Raynet ist stets der Best-of-Breed-Partner in Dienstleistungen, Produkten und Lösungen des Application Lifecycle Managements.

Weitere Informationen: Raynet GmbH, Technologiepark 20, 33100 Paderborn, Telefon: +49 (0)5251-54009-0, Fax: +49 (0)5251-54009-29, E-Mail: presse@raynet.de, Internet: www.raynet.de, Ansprechpartner: Isabella Borth