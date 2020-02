SPD-Chef fordert Investitionsprogramm in Höhe von 450 Milliarden Euro

Der neue SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans fordert

den Koalitionspartner CDU/CSU auf, mehr Geld in Zukunftsvorhaben zu investieren.

“Die langfristig notwendige Investitionspolitik darf nicht allein durch die

Kassenlage bestimmt werden. Behörden und Wirtschaft brauchen Planungssicherheit,

um die nötigen Kapazitäten aufzubauen, damit aus Kapital auch moderne Schulen,

Krankenhäuser oder anständige Mobilfunkverbindungen werden”, sagte

Walter-Borjans der in Bielefeld erscheinende Neuen Westfälischen

(Samstagausgabe). “Bund und Länder müssen in den nächsten zehn Jahren

zusätzlich etwa 450 Milliarden Euro aufwenden, um das Land fit zu machen für

einen sozial verträglichen Klimaschutz und die digitale Transformation”, so

Walter-Borjans. Es werde allerdings nicht leicht, dieses Vorhaben mit CDU und

CSU umzusetzen.

