Specific-Group Germany GmbH weiter auf Wachstumskurs

Die Specific-Group mit Sitz in München, Landshut und Langenfeld (NRW) baut mit vier neuen Mitarbeitern zum 01. April 2021 erneut ihre Kapazitäten in Deutschland aus. Dazu Franz Zahn: „Unsere Philosophie ist es, unseren Kunden ein Höchstmaß an Leistung und Service zu bieten. Das erreichen wir mit dem Ausbau unseres hochqualifizierten Teams.?

Die neuen MitarbeiterInnen ergänzen alle Leistungs- und Kompetenzbereiche der Specific-Group. Lilly Dolenga bringt internationale Erfahrung als Business und Projekt Analystin mit an Bord und wird als Consultant die Specific-Group unterstützen. Maria Hutzelmann wird ihr langjähriges Softwareentwicklerinnen-Know-How auf der i-Series in unser IBM i Team einbringen.

Der dritte Neuzugang, Kai Wiens, wird als Sales-Director die Vertriebsmannschaft verstärken. Der Wirtschaftsinformatiker und Certified Corporate Treasurer verfügt über eine langjährige Erfahrung in Vertrieb und Beratung. Malte Bergmann, IT Architekt und Senior Java Developer, übernimmt die Rolle des ?Head of Technology?. Er ist Spezialist in der Projektarbeit und IT-Architektur auf verschiedensten Gebieten wie zum Beispiel in Zahlungsverkehrssystemen.

?Besonders freuen wir uns, dass wir wieder zwei hochqualifizierte Frauen für unser Team gewinnen konnten?, so Zahn.

Die Specific-Group unterstreicht damit ihr Ziel, die Marktpräsenz in Deutschland weiter auszubauen. ?Wir haben uns für das Jahr 2021 ehrgeizige Ziele gesetzt?, sagt Franz Zahn, Managing Director der Specific-Group Germany. Bereits in den ersten beiden Monaten des Jahres 2021 konnte der Umsatz um 70% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert werden.

Die inhabergeführte Specific-Group wurde 1998 in Wien, Österreich, gegründet. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Digitalisierung und Prozessoptimierung in und von Unternehmen. Die Hauptgeschäftsfelder sind die kundenspezifische IT-Beratung, die Entwicklung von Individualsoftware, das strategisches Skillmanagement sowie das Projektgeschäft, Produktentwicklung und Serviceleistungen.

Aktuell beschäftigt die Specific-Group weltweit rund 300 Consultants, Projektmanager, Softwareentwickler, Business Analysten, Tester und UI/UX Designer, unterer anderem in Wien, München, Minsk und Grodno. Die IT-Lösungen der Specific-Group basieren auf jahrelangen Erfahrungen im Softwarebereich der unterschiedlichster Branchen.