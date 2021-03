Specific-Group mit neuem Logo und Webauftritt

Ab sofort präsentiert sich das IT-Unternehmen mit neuem Logo und neuer Webseite, um die erfolgreiche Weiterentwicklung von Strategie und Geschäft abzubilden.

Die Specific-Group, die 1998 in Wien gegründet wurde, zeigt sich mit einem neuen Logo und einer komplett neu gestalteten Webseite. Das Design des Logos mit neuem Wortmarkenanteil soll die Entwicklung des Unternehmens aufzeigen. ?Wir wollen mit dem neuen Logo dokumentieren, dass wir uns immer als strategischer Partner unserer Kunden verstanden haben, um die beste Lösung gemeinsam zu finden?, so Marcus Brandstetter, CEO der Specific-Group.

Die Weiterentwicklung des Logos spiegelt auch immer die Veränderungen wider, die ein Unternehmen im Laufe seiner Geschichte durchläuft. So auch bei der Specific-Group. Die Bereiche strategische Beratung und Technologie, die immer Teil der DNA der Specific-Group waren, ?werden zum Bestandteil des Logos.

Unterstützt wird der neue Auftritt durch eine vollständig neu gestaltete Webseite. ?Die neue Webseite ist übersichtlich und modern gestaltet und soll Kunden wie Nicht-Kunden ein klares Bild der Specific-Group vermitteln?, so Franz Zahn, Geschäftsführer der Specific-Group Germany.

Der neue Marktauftritt gilt für alle Gesellschaften der Specific-Group in Österreich, Deutschland, Belarus, Litauen und Ungarn. Ein besonderer Schwerpunkt galt dabei dem Recruiting Bereich. ?Schnell, klar und einfach sollen künftige Mitarbeiter mit uns in Kontakt treten können?, so Dr. Andreas Muzik, Geschäftsführer Operations der Specific-Group.

Der neue Markenauftritt wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur ?Take Off PR? entwickelt. Das neue Markenerlebnis soll dabei im Laufe des Jahres noch auf weiteren Kanälen ergänzt und ausgebaut werden.?

Die neue Website ist zu finden unter: Home (specific-group.de)?

Die inhabergeführte Specific-Group wurde 1998 in Wien, Österreich, gegründet. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Digitalisierung und Prozessoptimierung in und von Unternehmen. Die Hauptgeschäftsfelder sind die kundenspezifische IT-Beratung, die Entwicklung von Individualsoftware, das strategisches Skillmanagement sowie das Projektgeschäft, Produktentwicklung und Serviceleistungen.

Aktuell beschäftigt die Specific-Group weltweit rund 300 Consultants, Projektmanager, Softwareentwickler, Business Analysten, Tester und UI/UX Designer, unterer anderem in Wien, München, Minsk und Grodno. Die IT-Lösungen der Specific-Group basieren auf jahrelangen Erfahrungen im Softwarebereich der unterschiedlichster Branchen.