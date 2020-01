Spectrami beschließt Partnerschaft mit Ares Cyber Intelligence

Spectrami, einer der aktuell wachstumsstärksten Value Added Distributoren (VAD) mit klarem Fokus auf Nischentechnologien aus den Bereichen Informationssicherheit, Compliance und Rechenzentrumsinfrastruktur, hat heute seine Partnerschaft mit dem Intelligent Security Operations Center (iSOC) Ares Cyber Intelligence bekannt gegeben. Die Erweiterung des Spectrami Partnernetzwerks mit dem österreichischen Spezialisten für Cyber-Sicherheit dient zwei Zielen: der Abdeckung des Segments präventiver, detektivischer und reaktiver Cyber-Security-Lösungen und Dienstleistungen sowie die Ausdehnung des Aktionsradius von Spectrami auf den österreichischen Markt.

Laut Bundeskriminalamt verursachten Cyberkriminelle im Jahr 2018 einen Schaden von 61,4 Millionen Euro (Cybercrime ? Bundeslagebild 2018). Diese Zahl ist erschreckend hoch, vor allem in einer Wirtschaft, in der sichere Daten mittlerweile zum Fokus-Thema Nr. 1 werden. Mit der neuen strategischen Partnerschaft mit dem österreichischen Spezialisten Ares Cyber Intelligence kann Spectrami seine Kunden jetzt noch umfassender dabei unterstützen, ihre Daten bestmöglich abzusichern.

Prävention auf allen Ebenen

Ares Cyber Intelligence setzt bei der Beratung und den Services für seine Kunden zuallererst auf präventive Maßnahmen. Mit der genau für diesen Zweck entworfenen Cyber Security-Roadmap analysieren, entwickeln und verbessern die Cyber Experten das Informationssicherheitsniveau ihrer Kunden sowohl auf organisatorischer, physischer als auch technischer Ebene. Darauf basierend resultiert die maßgeschneiderte Cyber-Sicherheitsstrategie, abgestimmt auf die Bedürfnisse der jeweiligen Unternehmen.

Der Fokus von Ares Cyber Intelligence liegt hierbei auf kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU). Sowohl der Beratungs- und Implementierungsansatz des iSOC als auch die Zielgruppe machen das Unternehmen zum idealen Partner für Spectrami.

Noch stärkere Position im DACH-Markt

Für Jürgen Weiss, CEO und Gründer von Ares Cyber Intelligence, ist der erfolgreiche Vertragsabschluss mit Spectrami ein wichtiger Meilenstein: ?Mein Team und ich sind sehr froh darüber, einen Partner wie Spectrami an der Seite zu haben. Das Unternehmen hat ein beeindruckendes Netzwerk aufgebaut und wir schätzen es sehr, davon zu partizipieren. Umgekehrt unterstützen wir Spectrami beim Ausbau seiner Position im DACH-Markt.?

Auch Anas Handous, Managing Director Spectrami Europe, verbindet positive Erwartungen mit der neuen Partnerschaft für Security Excellence: ?Seit unserem Eintritt in den DACH-Markt ist es uns von Jahr zu Jahr gelungen, unser Leistungsportfolio sowie unsere strategischen Partnerschaften auszubauen und unsere Kunden so optimal zu unterstützen. Mit dem Abschluss des Vertrages mit Ares Cyber Intelligence ist uns ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung One-to-Go-Partner für KMU aus der DACH-Region gelungen.?

Über ARES

ARES ist ein aufstrebendes Cyber Security Unternehmen mit hochkarätiger Kompetenz in den Bereichen Consulting, Operations und Education. Durch ihre strategischen Partnerschaften schöpft das Unternehmen aus gebündelten Kräften einen signifikanten Mehrwert für das gesamte Cyber_EcoSystem. ARES setzt auf hochwertige Technologien und verfügt über internationale Spezialisten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ares-ci.com

SPECTRAMI ist aktuell einer der wachstumsstärksten Value Added Distributoren mit einem globalen Partner-Netzwerk und Niederlassungen in Europa und dem Mittleren Osten. SPECTRAMI vertreibt Nischentechnologien und -lösungen in den Bereichen Informationssicherheit, Rechenzentrumsinfrastruktur und Datenkommunikationsnetze und unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher Standards für ihre Infrastruktur und beim Schutz sensibler Unternehmensdaten und -anwendungen. Seit mehr als fünf Jahren arbeitet bereits mit großen IT-Sicherheitssystem-Integratoren zusammen und zählt sowohl Kommunen als auch Unternehmen aus den Bereichen Banken und Finanzen, Telekommunikation, Öl und Gas, Bildung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe und Einzelhandel zu seinen Kunden. Durch die Kombination aus Channel Empowerment auf der Basis von Wissensaustausch und Kompetenzaufbau mit einem Firmenethos, der alle Aspekte des Unternehmens kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert, gewährleistet SPECTRAMI ein konstant hohes Maß an Kundenzufriedenheit. Weiterführende Informationen sind unter www.SPECTRAMI.com erhältlich.