Spectrami und Zerofox kooperieren jetzt auch in DACH

Spectrami, einer der aktuell wachstumsstärksten Value-Added-Distributoren für Nischentechnologien?aus den Bereichen Informationssicherheit, Rechenzentrumsinfrastruktur?und Datenkommunikationsnetze, arbeitet ab sofort mit Zerofox zusammen. Zerofox ist ein führendes, international operierendes Public-Attack-Surface-Protection-Unternehmen mit Lösungen für Social-Media- und digitale Sicherheit. Das Cybersecurity-Unternehmen aus Baltimore schützt moderne Unternehmen vor dynamischen Sicherheits-, Marken- und physischen Risiken auf sozialen, mobilen, Web- und Kollaborationsplattformen. Mit dieser Partnerschaft ergänzt Spectrami sein Security-Portfolio um einen weiteren führenden Anbieter.

Mit KI-basierter Plattform gegen dynamische Attacken

Die ZeroFOX-Plattform identifiziert und behebt dynamische Bedrohungen mit Hilfe verschiedener Datenquellen und -analysen auf Grundlage Künstlicher Intelligenz (KI). Darunter fallen beispielsweise gezielte Phishing-Angriffe, Gefährdungen von Berechtigungsnachweisen, die Exfiltration von Daten, die Entführung von Marken sowie Cyberthreats gegen Führungskräfte und Standorte. Die patentierte ZeroFOX-SaaS-Technologie verarbeitet und schützt täglich Millionen von Beiträgen, Nachrichten und Konten ? unter anderem auf LinkedIn, Facebook, Slack, Twitter, Instagram, Pastebin, YouTube sowie in Mobile-App-Stores, dem Deep- und Dark-Web sowie über Domains und E-Mails.

Zunehmende Angriffe über soziale Medien

Christian Holtmann, Director Channel Sales Europe bei Spectrami, erläutert die aktuelle Bedrohungslage: ?Social-Media-Plattformen und digitale Medien rücken immer stärken in den Fokus von Cybersecurity-Attacken. Um solche Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen, bedarf es einer umfangreichen, KI-basierten Plattform sowie einer Prüfung durch ein spezialisiertes Team erfahrener Cybersecurity-Experten. Beides liefert Zerofox. Daher freuen wir uns auf die wegweisende Zusammenarbeit, um unseren Kunden einen noch breiteren Sicherheitsschutz anzubieten.?

Sehr gute Erfahrungen in der Kooperation mit Spectrami

Evan L. Blair, Mitgründer und Vizepräsident Global Channel Sales von Zerofox, sagt: ?Um unser Engagement für den Channel zu fördern, hat sich Zerofox für Spectrami als primären Vertriebspartner in der DACH-Region entschieden.? Blair fährt fort: ?Spectrami hat sich für uns bereits als erstklassiger Partner in der gesamten MENA-Region bewährt. Als Spezialdistributor im Sicherheitsumfeld stellt uns Spectrami zur Unterstützung unserer Wiederverkäufer zudem hochqualifizierte Vertriebstechnik- und Vertriebsmanagement-Ressourcen bereit. Ich freue mich, Zerofox und unsere branchenführende Public-Attack-Surface-Protection-Plattform durch Spectramis hochkarätiges Vertriebsmodell in der Region einzuführen. Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass die lokale Zerofox-Expertise für Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz leicht zugänglich ist, um ihr schnell wachsendes digitales Geschäftsengagement zu sichern.”

Sicheres Wachstum des digitalen Geschäfts

Für Zerofox ist es besonders wichtig, seine branchenführende Plattform für den Schutz vor öffentlichen Angriffen auch für Kunden in der DACH-Region durch Spectramis bewährtes partnerorientiertes Distributionsmodell zur Verfügung zu stellen, mit dem Zerofox seine Expertise auch hiesigen Unternehmen lokal zugänglich macht. ?Public-Attack-Surface-Protection ist heute eine der wichtigsten Voraussetzungen, um ein sicheres und wachstumsstarkes digitales Geschäft auf- und auszubauen”, schließt Evan L. Blair.

Ausgewählte Kooperationen für umfassende Sicherheit

Das erklärte Ziel von Spectrami lautet, durch ausgewählte Partnerschaften ein möglichst umfassendes und effektives Sicherheitsangebot anzubieten. ?Mit Zerofox konnten wir eine weitere wichtige Partnerschaft eingehen, die uns erneut einen entscheidenden Schritt nach vorne bringt?, ist Anas Handous überzeugt. Der Geschäftsführer von Spectrami Europe erläutert den strategischen Ansatz: ?Wie bei unseren Partnern üblich, ist auch Zerofox auf seinem Fachgebiet weltweit führend. Mit dieser Partnerschaft erweitern wir unser Angebot gezielt, profitieren vom neuen Know-how und bieten dabei Zerofox gleichzeitig die ideale Gelegenheit, um im DACH-Markt Fuß zu fassen.?

Über ZeroFOX

ZeroFOX, der führende Anbieter von Social-Media- und digitaler Sicherheit, schützt Unternehmen vor dynamischen Sicherheits-, Marken- und physischen Risiken über soziale, mobile, Web- und Kollaborationsplattformen hinweg. Durch gezielte Datensammlung und Analysen auf der Grundlage Künstlicher Intelligenz (KI) schützt ZeroFOX Unternehmen vor gezielten Phishing-Angriffen, der Kompromittierung von Berechtigungsnachweisen, der Exfiltration von Daten, der Entführung von Marken, der Bedrohung von Führungskräften und Standorten und mehr. Die patentierte ZeroFOX SaaS-Plattform, die von Forrester als führend in der digitalen Risikoüberwachung anerkannt ist, verarbeitet und schützt täglich Millionen von Posts, Nachrichten und Konten in der gesamten sozialen und digitalen Landschaft.

SPECTRAMI ist aktuell einer der wachstumsstärksten Value Added Distributoren mit einem globalen Partner-Netzwerk und Niederlassungen in Europa und im Mittleren Osten. SPECTRAMI vertreibt Nischentechnologien und -lösungen in den Bereichen Informationssicherheit, Rechenzentrumsinfrastruktur sowie Datenkommunikationsnetze und unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher Standards für ihre Infrastruktur sowie beim Schutz sensibler Unternehmensdaten und -anwendungen. Seit mehr als fünf Jahren arbeitet SPECTRAMI bereits mit großen IT-Sicherheitssystem-Integratoren zusammen und zählt sowohl Kommunen als auch Unternehmen aus den Bereichen Banken und Finanzen, Telekommunikation, Öl und Gas, Bildung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe und Einzelhandel zu seinen Kunden. Durch die Kombination aus Channel Empowerment auf der Basis von Wissensaustausch und Kompetenzaufbau mit einem Firmenethos, das alle Aspekte des Unternehmens kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert, gewährleistet SPECTRAMI ein konstant hohes Maß an Kundenzufriedenheit. Weiterführende Informationen sind unter www.SPECTRAMI.com erhältlich.