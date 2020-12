Speech-to-Text mit Künstlicher Intelligenz als Grundpfeiler für neuartige Contact Center-Lösungen

Automatische Gesprächsführung, Live-Unterstützung bei Telefonaten, sowie Analysen, die bisher nicht möglich waren: Das alles sind neue Spezialgebiete für Speech-to-Text in Contact Center-Umgebungen. link|that hat die angebotenen Lösungen zu einem flexiblen Softwarepaket zusammengefasst, das nun dynamischer und schneller bei Kunden einsatzbereit ist: link|that ECCO.

?Die Kundenprojekte der letzten Monate haben uns gezeigt, worauf es bei Speech-to-Text mit Künstlicher Intelligenz ankommt. Und diese Qualitäten kennen wir bereits aus unseren anderen Produkten: Nahtlose Integration und Flexibilität, sowie schnelle Verfügbarkeit?, fasst Manfred Pigl zusammen. ?Deshalb ist ECCO modular aufgebaut und beim Kunden trotz hoher Anpassungsfähigkeit in kurzer Zeit startklar?. Kunden wie der Österreichischen Gesundheitskasse ist es dadurch möglich, Versicherte trotz immenser Anrufzahlen bestmöglich zu beraten.

link|that ECCO hat zwei Grundbausteine: Das Transcription Service wandelt Sprache in Echtzeit in Text um. Und das Sentiment Monitoring beurteilt Gespräche hinsichtlich ihrer Stimmung. Damit unterstützt Sie ECCO vor Telefonaten, während laufenden Gesprächen, und auch im Nachhinein. Jede Installation umfasst eine Management und Analyse-Konsole, die der zentrale Anlaufpunkt für alle Funktionen ist. link|that erwartet, dass laufende und neue Kundenprojekte auch im nächsten Jahr Inspiration zu spannenden neuartigen Funktionen liefern werden.

ECCO Attendant: Automatische Gesprächsführung

?Drücken Sie die 1? hat ausgedient. Im Zeitalter der Smartphone-Telefonie haben Anrufer keine Nummerntasten mehr griffbereit. Der Attendant ist eine intelligente Vermittlung und ersetzt herkömmliche automatisierte IVR-Entscheidungen durch eine Dialogführung mit Spracherkennung.

ECCO Advisor: Live-Unterstützung und Keyword-Spotting

Der Advisor unterstützt Anrufer und Mitarbeiter in Echtzeit. Mit Keyword-Spotting bekommen Telefonate eine neue Dynamik, denn vordefinierte Schlagwörter werden sofort erkannt. Mit ECCO Advisor kann sichergestellt werden, dass Mitarbeiter immer passend zum Gesprächsthema die richtigen Informationen zur Hand haben. Dank angebotener Links und Aktionen werden Suchvorgänge und damit viel Zeit eingespart. Mitarbeiter können auch auf eine Cross- bzw. Up-Selling-Möglichkeit hingewiesen werden, wenn soeben bestimmte Produkte bzw. Interessen erwähnt wurden.

ECCO Analytics: Sentiment- und Keyword-Auswertung

Das Gesprächsklima als neuer Schlüsselindikator: Eine Sentiment-Analyse macht es möglich. Durch die Bewertung von Stimmlage, Inhalt und Tempo aller Telefonate entstehen neue Performance- und Vergleichswerte. Eine neuartige Analyse ist auch anhand erkannter Keywords möglich: Wie oft wurden bestimmte Themen angesprochen, was sind gerade neue Schwerpunkte für Kunden? Trends werden erkannt und interpretierbar aufbereitet.

Für weitere Details besuchen Sie www.linkthat.eu ? oder werfen Sie einen Blick in unsere kurze Videodemonstration: https://youtu.be/U2BB6UlmM7w

Die YouCon-Gruppe bietet unter der Marke link|that ein breites Portfolio an KI- und Integrationslösungen und Voice over IP-Produkten an. Seit mehr als 10 Jahren ist man weltweit für namhafte Kunden aktiv.

Um Herausforderungen mit Künstlicher Intelligenz zu lösen, setzt link|that auf neueste Technologien wie Deep Learning und punktet dabei mit praktischer Erfahrung, zugesicherten Erfolgsquoten und kurzen Projektdurchlaufzeiten. link|that unterstützt zudem den Kundenservice-Sektor mit der nahtlosen Integration aller Kontaktkanäle. Mit Schnittstellen zu den Kommunikations- und CRM/ERP-Lösungen der größten Hersteller (SAP, Salesforce, Microsoft) werden homogene Arbeitsplätze für Servicemitarbeiter geschaffen.

link|that ist eine Marke der YouCon EDV Dienstleistungs GmbH. Die YouCon-Gruppe mit Niederlassungen in Wien, München und Kosice betreut weltweit Kunden wie Osram, B/S/H, Sivantos, das Ludwig Boltzmann Institut und die Österreichische Sozialversicherung. Die Innovationskraft von link|that wurde unter anderem mit dem Constantinus Award und mehreren Nominierungen zum österreichischen Staatspreis ausgezeichnet.