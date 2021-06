Speed4Trade erneuert Webauftritt und rückt Use-Cases für digitale B2B-&B2C-Plattformen ins Zentrum

Web-Relaunch stellt Expertise für Sales-, Service- & Datenplattformen heraus

Plattform-Use-Cases zeigen digitale Handlungsvielfalt & individuellen Beratungsansatz

Neue Internetpräsenz spiegelt authentisches Bild der Digitalisierungsexperten

Speed4Trade hat seinen Webauftritt inhaltlich überarbeitet und präsentiert sich in neuer, frischer Optik. Verschiedenste Plattform-Use-Cases im Zentrum der neuen Seite adressieren Hersteller, Händler oder auch Verbände mit Digitalvorhaben im B2B- und B2C-Umfeld. Damit unterstreicht das Softwarehaus seine Markenbekanntheit und schärft sein Profil als Plattform-Entwicklungspartner und Spezialist für digitale Prozesse verschiedenster Branchen, allen voran des automobilen Aftermarkets.

Hauptaugenmerk auf Daten-, Service- und Sales-Plattformen und eingängige Nutzerführung

Die neue Startseite führt Besucher gezielt zu den relevanten Seiten. So navigieren auffällige Action-Buttons direkt zu den verschiedenen Anwendungsszenarien von Daten-, Service- und Sales-Plattformen ? vom klassischen B2C-Shop über das B2B-Selfservice-Portal bis hin zur Anbindung etablierter Plattformen wie Amazon, Ebay oder Tyre24. Es wird deutlich, dass sich Plattformen zusätzlich zum klassischen Produktverkauf künftig auch mehr um Services und Daten drehen werden. Bei diesem an vielen Stellen stattfindenden Transformationsprozess in Richtung Digitalisieren und Automatisieren begleitet Speed4Trade seine Kunden aktiv ? so beschreibt es die neue Website.

Das Feld ?Speed4Trade Consulting? beleuchtet den Beratungsansatz für Interessenten, ganz gleich ob sich diese in B2B-, B2C- oder D2C-Sphären bewegen und an welcher Stelle ihres Vorhabens sie gerade stehen. Der konkrete Problemlösungsfall sowie die Perspektive und Bedürfnisse des Kunden stehen also klar im Mittelpunkt. Der Einstieg in die Leistungsübersicht entlang des Pfades Beratung ? Konzeption ? Realisierung ? Weiterentwicklung ? Integration & Schnittstellen ? Betreuung & Support zeigt Besuchern eingängig auf, was diese von Speed4Trade erwarten können.

Verdichtete Informationen mit direktem Weg zu Digitalisierungsexperten

Speed4Trade möchte seinen Besuchern anhand kompakter Informationen eine Vorstellung davon geben, wie ganzheitlich und individuell das Unternehmen Digitalprojekte begleitet. Felicitas Liberda, die als Head of Marketing das Website-Projekt leitet: ?Mit dem personellen Auszug unserer Consultants und Softwarearchitekten auf dem Startseitenbild erhalten Besucher einen sehr authentischen ersten Eindruck davon, wie sich die Zusammenarbeit gestaltet. Außerdem möchten wir Interessenten die Sicherheit und das gute Gefühl vermitteln, da sind sympathische Experten, die mein Vorhaben professionell voranbringen.?

Besucher können unkompliziert mit Speed4Trade in Kontakt treten. Dazu animiert das konstant präsente Kontaktelement, das den Nutzer durch die Seite begleitet. Der neue Webauftritt ist unter www.speed4trade.com erreichbar.

Die Speed4Trade GmbH entwickelt Software für digitalen Handel. Das eCommerce-Softwarehaus ist darauf spezialisiert, Plattformen aufzubauen (z. B. Online-Shops, Marktplätze, Serviceportale) und mit vorhandenen IT-Systemen zu vernetzen. Speed4Trade begleitet primär Hersteller und Händler des Kfz-Teile- und Reifenmarktes dabei, digitale Geschäftsmodelle mit automatisierten Prozessen zu verwirklichen. Mit der Vision ?Kundennähe durch digitale Lösungen? verschafft Speed4Trade Anbietern effizient, sicher und kostenreduziert Zugang zu Kunden und Umsatz. Seit über 15 Jahren unterstützen die erfahrenen Softwarearchitekten ihre Kunden in allen Phasen ihrer Digitalisierungsprojekte, von Beratung an. Das international tätige, inhabergeführte Softwarehaus mit 100 Mitarbeitern ist im bayerischen Altenstadt an der Waldnaab ansässig.

www.speed4trade.com