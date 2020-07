Speed4Trade schafft neue Schnittstelle zu Hood.de ? erster erfolgreicher Kfz-Teile-Händler berichtet

Altenstadt, 09.07.2020: Softwarehersteller Speed4Trade aus Altenstadt erweitert sein Online-Marktplatz-Repertoire und schafft eine neue Schnittstelle zu Hood.de. Es handelt sich dabei um einen der größten deutschen Online-Marktplätze mit Zugang zu über 10 Millionen Kunden. Als Online-Generalist bietet der Marktplatz ein umfassendes Sortiment in Sparten wie Auto & Motor, Baumarkt, Garten, Möbel und vielen weiteren.

Dank der neuen Anbindung innerhalb Speed4Trade Connect automatisieren Händler nun auch ihre Verkaufsprozesse auf dem Marktplatz Hood.de. Die eCommerce-Software steuert den Angebots-Upload und die komplette Auftragsabwicklung, optional mit Integration des jeweiligen ERP-Systems im Hintergrund. Dadurch werden Aufwand und Kosten möglichst geringgehalten und gleichzeitig Sichtbarkeit und Reichweite durch den zusätzlichen Verkaufskanal erhöht. Für Händler lassen sich mit Speed4Trade Connect mehrere eingesetzte Online-Vertriebskanäle zentral und automatisiert in einer eCommerce-Software verwalten.

Händlerfreundliche Bedingungen kombiniert mit höchster Automatisierung

Einer der ersten erfolgreichen Anwender der neuen Hood.de-Anbindung von Speed4Trade ist die Augustin Group, ein Großhändler für Kfz-Teile, spezialisiert auf den Verkauf von Autoersatz- und Zubehörteilen italienischer Fahrzeugmarken wie Fiat und Alfa Romeo. Hood.de ist einer der B2C-Absatzkanäle der Augustin Group. Dort werden Produkte von der Dachantenne, über Karosserieteile bis zum Motor überwiegend für Schrauber und Liebhaber angeboten. Speed4Trade Connect unterstützt die Augustin Group u. a. für den Verkauf auf Hood.de darin, Artikel zu listen, Preise und Bestände kontinuierlich abzugleichen und mit den notwendigen Daten wie Fahrzeugzuordnungen oder Teilenummern für den sicheren Verkauf anzureichern.

?Der Marktplatz bietet ein unvergleichliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir mussten mit ansteigender Auftragslage bald die Prozesse auf Hood.de automatisieren. Aufgrund der Branchenerfahrung und individuellen Anforderungen kam dafür nur Speed4Trade als Lösungsanbieter in Frage?, so Stephan Froese, Head of Marketplaces der Augustin Group, über die Entscheidung, den Marktplatz-Handel auf Hood.de mittels Speed4Trade Connect zu realisieren. ?Die Schnittstelle zu unserer individuell entwickelten Warenwirtschaft erleichtert uns vor allem die Angebotserstellung enorm. Nun können wir schnell und unkompliziert massenhaft Artikel hochladen, was rasch zu einer 10-prozentigen Umsatzsteigerung führte.?

Marktplatz-Potential ausschöpfen: auf Hood.de und weiteren Plattformen

In puncto Kundenfreundlichkeit bietet Hood.de als erster Marktplatz weltweit den Login und die Bezahlung mit Amazon Pay an. Der daraus resultierende Kundenzulauf macht den Marktplatz auch aus Händlersicht äußerst attraktiv. Hinzu kommt, dass bei Hood.de keine Einstell- oder Einrichtungsgebühren sowie nur äußerst geringe Provisionsgebühren anfallen. Händler profitieren zudem von enormer Reichweite und Sichtbarkeit, da Hood.de-Angebote sehr präsent in den Google-Shopping-Ergebnissen gelistet werden.

Neben Hood.de bietet Speed4Trade aktuell Schnittstellen zu 12 zusätzlichen Online-Marktplätzen, weitere sind in Planung und können direkt bei der Kundenberatung zur Umsetzung angefragt werden.