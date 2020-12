Spende für den guten Zweck: ALLPLAN unterstützt Ingenieure ohne Grenzen

Mit einer Spende von 3.000 Euro unterstützt ALLPLAN, Anbieter für BIM-Lösungen für die AEC-Industrie, die Entwicklungshilfeprojekte von Ingenieure ohne Grenzen. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen notleidender Menschen langfristig zu verbessern. Stellvertretend für das gesamte Team übergab Karin Schmidt, Head of Education, die Spende an die Hilfsorganisation.

?Soziales Engagement ist uns ein wichtiges Anliegen bei ALLPLAN?, sagt Karin Schmidt. ?Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Spende einen Beitrag leisten können, den Auf- und Ausbau grundlegender Infrastruktur zu unterstützen?, so Karin Schmidt weiter.

Die Spendengelder kommen Entwicklungsprojekten in mehr als 30 Ländern zugute. So haben etwa in Tansania durch die Errichtung von Zisternen über 5.000 Menschen direkten Zugang zu sauberem Wasser erhalten. Mit dem Programm ?Grundversorgung für Schulen – Wasser. Sanitär. Strom.? setzt sich der Verein für weltweit bessere Lernbedingungen für Kinder ein.

Weitere Informationen: Ingenieure ohne Grenzen

ALLPLAN ist ein globaler Anbieter von Building Information Modeling (BIM) Lösungen für die AEC-Industrie. Seit mehr als 50 Jahren treibt ALLPLAN die Digitalisierung der Baubranche maßgeblich voran. An den Anforderungen der Anwender orientiert, bieten wir innovative Werkzeuge für das Planen und Bauen von Bauwerken und inspirieren unsere Kunden, ihre Visionen zu verwirklichen. Über 400 Mitarbeiter weltweit schreiben die Erfolgsgeschichte des Unternehmens mit Leidenschaft fort.

ALLPLAN mit Hauptsitz in München ist Teil der Nemetschek Group dem Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung.

Weitere Informationen: www.allplan.com