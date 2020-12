Spende für den guten Zweck: Die Connex Steuer- und Wirtschaftsberatung GmbH spendet an das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland

Die Connex Steuer- und Wirtschaftsberatung hat sich auch in diesem Jahr wieder gerne an der Aktion ?Spenden statt Geschenke ? Gemeinsam stark für 2020? beteiligt und spendete für den guten Zweck. Die Spendengelder kommen dem Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland zugute, die Menschlichkeit einen Platz gibt und unheilbar erkrankte Kinder und ihre Familien betreut. ?Uns ist die Unterstützung einer so wichtigen Institution, die den Wert des Menschen in den Mittelpunkt stellt, ein besonderes Anliegen.? resümieren Karsta Harazin und Dr. Michael Munkert, Geschäftsführer der Connex Steuer- und Wirtschaftsberatung GmbH, die Spendenbeteiligung. ?Familiäre Werte, eine starke Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung sind uns als Unternehmen ein besonderes Anliegen, sodass wir uns bereits 2016 für das Kinderhospiz Mitteldeutschland als Partner der Aktion entschieden haben. Die positive Resonanz ist eine besondere Motivation, so wichtige Einrichtungen und Projekte immer wieder zu unterstützen. Auch unsere Mandanten schätzen unsere Entscheidung und verzichten hierfür gerne auf ein Weihnachtspräsent.?

Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland

Die Spendengelder unterstützen das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland bei der täglichen Arbeit mit den Gastfamilien und Patienten. Allein hierfür wurden 2020 mehr als 1.400.000 an Spendengeldern benötigt, um Familien bleibende Momente und auch Entlastung aus der oft schwierigen Pflegesituation zu schaffen. Ein ganzes Team schafft im Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz einen ganz besonderen Ort, fernab jeder Krankenhausatmosphäre.