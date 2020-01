Spezielle IT-Risikomanagement Software für das Krankenhaus vorgestellt

Die Firma Adiccon GmbH bringt eine IT-Risikomanagement Software ?AdiRisk? auf den Markt, die speziell für das Krankenhaus entwickelt wurde.

Bisher eingesetzte Software oder Excel-Lösungen zur Automatisierung des Risikomanagement-Prozesses können oft nicht den Anforderungen des branchenspezifischen Standards (B3S) gerecht werden.

AdiRisk erfüllt den B3S für die medizinische Versorgung sowie die ISO 27001 und ist neben der Prozess-geführten Verwaltung der Risikoobjekte im Krankenhaus auch das Werkzeug, das die notwendigen Dokumente für die KRITIS-Prüfung (Audit) automatisch generiert.

Hierbei enthält AdiRisk:

B3S Anforderungskatalog zur Verfolgung der notwendigen Maßnahmen (Audit Nachweis)

B3S Bedrohungen- und Schwachstellen-Kataloge als Unterstützung zur Erfassung und Bewertung der Risikoobjekte

AdiRisk wurde speziell auf die Anforderungen im Krankenhaus entwickelt und ist bereits schon erfolgreich im Klink-Einsatz. Die Risikomanagement Software hilft, schnelle, genaue und konsistente Risikobewertungen der Informationssicherheit nach B3S oder ISO 27001 durchzuführen.

Die Hauptfunktionen sind:

Geführter Risikomanagement- und Risikobewertungs-Prozess (nach ISO 27001 und ISO 27005)

Automatisierung der Maßnahmenerstellung und Bedrohungsanalyse

Integrierte Kataloge: ISO 27001, B3S, Bedrohungen & Schwachstellen

Kontrollübersicht (Dashboard) und Aktionsverfolgung des aktuellen Risikomanagement-Status

Reporting Funktionen für das Management und Audit (SoA)

Maßnahmenplanung mit Zuweisung von Verantwortlichen und Fälligkeitsdatum

Vereinfachte und intuitive Bedienung

Inventarisierung, Kategorisierung und Filterung der Risikoobjekte (Assets)

Rollen und Rechtemodell

Dateiablagesystem für Umsetzungsdokumente

Mapping der ISO Maßnahmen auf B3S (vice versa)

Der Name Adiccon steht für “Advanced IT & Communications Consulting”. Adiccon – seit 2005 erfolgreich am Markt – bietet Hersteller- und Lösungs-unabhängige Beratungs- und Dienstleistungen beim Einsatz der Informations- und Telekommunikationstechnologie für Großanwender, Mittelstand sowie für das Gesundheitswesen.