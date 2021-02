SPI Treiber und SPI Treiber Entwicklung für Renesas Electronics R-IN32M3 (RY9012A0) Industrie-Ethernet-Modul

Das Renesas R-IN32M3 (RY9012A0) Industrie-Ethernet-Modul ist eine ?ready to use?? RJ45 Modul PROFINET ? EtherNetIP ? EtherCAT Lösung, welches ein einfaches Interface via SPI zum Host ? Controller anbietet. Das Modul kann an eine Vielzahl von MCU/CPU Plattformen angedockt werden, sofern diese über ein SPI verfügt.

Die port industrial automation GmbH bietet bereits verschiedene Treiber zum Download an.? Auf Kundenwunsch können weitere SPI Treiber für unterschiedlichste CPU/MCU Plattformen angeboten bzw. erstellt werden.

Aktuell sind SPI Treiber für die STM32F Familie, RENESAS RL78, RENESAS Synergy S und LINUX verfügbar. Das Angebot an SPI Treibern wird ständig erweitert.

Weiterhin bietet die port industrial automation GmbH entwicklungsbegleitend einen PRE ? CERTIFICATION Service für PROFINET, EtherNetIP und EtherCAT an.

Mehr über den PRE-Certification Test erfahren Sie hier:? https://www.port.de/en/services/pre-certification-test.html

Mehr über das Renesas R-IN32M3 (RY9012A0) Industrie-Ethernet-Modul erfahren Sie hier: https://www.renesas.com/us/en/products/interface-connectivity/industrial-ethernet/multiprotocol-communication/r-in32m3-industrial-ethernet-module-certified-multiprotocol-industrial-ethernet-solution-profinet-and-ethernetip

port gilt als einer der führenden Anbieter von industrial Real Time Kommunikationstechnologien. Seit 1990 ist port in Halle / Saale ansässig und sehr erfolgreich den Bereichn CAN / CANopen und der industrial Ethernet Technologie (PROFINET, EtherCAT, POWERLINK, EtherNet/IP, CC-LINKIE TSN, TSN). Neben Stacks, Tools, Schulungen und Integrationssupport bietet port kundenspezifische Soft- und Hardwareentwicklung, einschließlich der Fertigung von elektronischen Geräten und Systemen an.