Spinnaker Support berichtetüber Highlights in der ersten Jahreshälfte 2020

Zu den Highlights gehören Umsatzwachstum, neue Dienstleistungsangebote sowie Mitarbeiterzuwachs und -zufriedenheit

Spinnaker Support, der weltweit führende Anbieter von Drittanbieter-Support und Managed Services für Oracle und SAP sowie ein aufstrebender Anbieter von Managed Services für Salesforce, gab heute die Highlights des ersten Halbjahres bis zum 30. Juni 2020 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete ein Rekordwachstum bei Absatz, Umsatz, Neukundengewinnung und Kundenbindung. Zu den bemerkenswerten Erfolgen zählten die Einführung neuer Serviceangebote, bedeutende Fortschritte im Hinblick auf die IBM-Partnerschaft, prestigeträchtige Auszeichnungen für den Kundenservice und wichtige Zertifizierungen.

“Ich bin sehr stolz auf unsere Fortschritte im Jahr 2020, die wir trotz beispielloser globaler Wirtschaftsturbulenzen erzielen konnten”, erklärt Matt Stava, CEO von Spinnaker Support. “Der Markt für Oracle- und SAP-Support von Drittanbietern scheint an einem Wendepunkt anzugelangen, der von führenden Branchenanalysten prognostiziert wird – die derzeit von einer Verdreifachung des Marktwachstums bis 2023 ausgehen. Software-Hersteller drängen ihre Kunden dazu, hochfunktionale Vor-Ort-Anwendungen aufzugeben und durch nicht einsatzfähige Cloud-Ersatzanwendungen zu ersetzen. Viele Organisationen greifen nun auf die von uns angebotene Support-Alternative zurück, um das, was sie haben, so lange wie gewünscht zu erhalten und zu optimieren.”

“Gleichzeitig haben wir unsere Software-as-a-Service-Praxis eingeführt”, fährt Herr Stava fort. “Die sofortige Verfügbarkeit von verwalteten Salesforce-Paketdiensten füllt eine bemerkenswerte Marktlücke. Neue Kundenprojekte sind bereits in der Entwicklung, und wir bauen eine robuste Pipeline von Interessenten auf. Ich bin begeistert von den Talenten, die wir anziehen, um das enorme Potenzial des Salesforce CRM-Marktes anzugehen.”

Highlights des Unternehmens im ersten Halbjahr 2020

– Im Jahresvergleich stieg der Umsatz um 21,3 %, und die Verkaufsbuchungen stiegen um 28,7 %. – 31 % der gesamten Verkaufsbuchungen seit Jahresbeginn stammen von Kunden mit Hauptsitz außerhalb der Vereinigten Staaten. – Es wurden neue Fortune-500-Kunden weltweit hinzugefügt, darunter Organisationen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, Japan und Schottland. – Durchschnittliche Reaktionszeit <5 Minuten für Kundenanfragen von Priorität 1 bis Priorität 4. - Laut der jüngsten Kundenzufriedenheitsumfrage bewerteten mehr als 500 Befragte unseren Service mit 98,6 % Zufriedenheit - damit ist Spinnaker Support der am höchsten bewertete Anbieter der Branche. - Mitarbeiterzuwachs von 19,3 % im Jahresvergleich, mit Schwerpunkt auf Kundenservice und internationaler Expansion. Laut Glassdoor bewerten die Mitarbeiter die Arbeit bei Spinnaker Support mit 4,9 von 5 Sternen. Kundenzitate “Der Spinnaker-Support ist 3-4-mal besser als der SAP-Support. Wir sprechen mit einer echten Person und haben eine echte Lösung. Es ist, als hätten Sie in einem dunklen Raum den Lichtschalter gefunden.” Craig McBroom, Wirtschaftsanalyst, BancTec (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2913896-1&h=644271390&u=https%3A%2F %2Fspinnakersupport.com%2Fclient-success-stories%2Fbanctec-case-study&a=Craig+Mc Broom%2C+Wirtschaftsanalyst%2C+BancTec) “Wir können nicht nur Kosten sparen, sondern haben auch die Gewissheit, dass sich die Qualität der Unterstützung verbessert hat. Wir sind sehr angetan von der kommerziellen Flexibilität von Spinnaker Support und seiner Ausrichtung an unseren sechs Kernwerten.” Laura Donald, IT-Beschaffung, Edinburgh Airport (http s://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2913896-1&h=3441561197&u=https%3A%2F%2Fspinnaker support.com%2Fclient-success-stories%2Foracle-database-success-story-edinburgh-a irport&a=Laura+Donald%2C+IT-Beschaffung%2C+Edinburgh+Airport) “Spinnaker Support ist ein Partner, der aus verschiedenen Blickwinkeln überprüft wird und dem man vertraut. Wir erhalten professionelle Unterstützungsleistungen, sparen Kosten und haben Personal umverteilt. Selbst in der Zeit des Coronavirus konnten wir unsere Kernkompetenzen stärken und unsere Liquiditätslage verbessern.” Hanssem, Korea (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2913896-1&h=893 797959&u=https%3A%2F%2Fblog.naver.com%2Fspinnakersupport%2F222058743405&a=Hansse m%2C+Korea) Ernennungen von Führungskräften In 1H hat Spinnaker Support eine Rekordzahl neuer Mitarbeiter eingestellt, einschließlich der Ernennung von Führungskräften in Schlüsselpositionen. Dazu gehören: – Chad Stewart als Vice President, Global SaaS Support Services, der alle SaaS-Geschäftsentwicklungsaktivitäten, die Bereitstellung von Dienstleistungen und die Organisationsentwicklung leitet. – Martin Biggs als Vice President und General Manager der EMEA-Region. Neue Service-Angebote Spinnaker Support fügt seinem Portfolio weiterhin Dienstleistungen hinzu, um den unmittelbaren und sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden und des Marktes gerecht zu werden. Im März kündigte das Unternehmen die sofortige Verfügbarkeit von Salesforce?-Anwendungsmanagement- und Beratungsservices (https://c212.net/c/ link/?t=0&l=de&o=2913896-1&h=1138851007&u=https%3A%2F%2Fspinnakersupport.com%2Fm anaged-services%2Fsalesforce&a=Salesforce%C2%AE-Anwendungsmanagement-+und+Beratu ngsservices) an, das erste von mehreren erwarteten Angeboten im Rahmen der neuen Software-as-a-Service (SaaS)-Praxis. Im April wurden im Rahmen der SAP-Praxis die technischen Pakete für auf SAP-Basis verwaltete Dienste (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2913896-1&h=13 1997489&u=https%3A%2F%2Fspinnakersupport.com%2Fmanaged-services%2Fsap-basis&a=SA P-Basis+verwaltete+Dienste) und auf Business Intelligence verwaltete Dienste (ht tps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2913896-1&h=3268990896&u=https%3A%2F%2Fspinnak ersupport.com%2Fmanaged-services%2Fsap-bi&a=Business+Intelligence+verwaltete+Die nste) aktualisiert und eingeführt. Im Februar erweiterte die JD Edwards-Praxis ihre bestehenden Managed Services um eine neue, proaktive 24/7-Überwachungslösung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de& o=2913896-1&h=2801488898&u=https%3A%2F%2Fwww.spinnakersupport.com%2Fmanaged-serv ices%2Fjd-edwards&a=eine+neue%2C+proaktive+24%2F7-%C3%9Cberwachungsl%C3%B6sung) . Auszeichnungen und Zertifizierungen Spinnaker Support erhält weiterhin Auszeichnungen, die die Exzellenz seiner technischen Teams und Dienstleistungen anerkennen. Im Februar wurde das Unternehmen mit einer Rekordzahl von fünf internationalen Stevie Awards (https:/ /c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2913896-1&h=1486810278&u=https%3A%2F%2Fspinnakersup port.com%2Fblog%2F2020%2F03%2F05%2Fspinnaker-support-awarded-five-2020-internati onal-stevie-awards-for-oracle-and-sap-support-services&a=von+f%C3%BCnf+internati onalen+Stevie+Awards) ausgezeichnet, darunter Customer Service Department of the Year, Front-Line Customer Service Team of the Year für das Oracle Support Team und Innovation in Customer Service für das Global Tax and Regulatory Compliance Team. Spinnaker Support rezertifiziert für ISO 27001 und Privacy Shield UK. COVID-19 Pandemie Als Remote-Support-Unternehmen ist der Spinnaker Support in der einzigartigen Lage, Kundenprobleme ohne Verzögerung zu bearbeiten. Die Kunden wurden während der gesamten Pandemie von Mitarbeiter auf vier Kontinenten und mit vollständig redundanten Fähigkeiten durchgehend betreut. Spinnaker Support ist in diesen schwierigen Zeiten jedem Kundenwunsch nach flexibleren oder milderen Geschäftsbedingungen nachgekommen. Lesen Sie mehr vom CEO. (https://c212.net/c/l ink/?t=0&l=de&o=2913896-1&h=1532973334&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3F t%3D0%26l%3Den%26o%3D2913896-1%26h%3D1792628114%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fspinnakersup port.com%2Fblog%2F2020%2F03%2F15%2Fspinnaker-supports-response-to-covid-19%26a%3 DRead%2Bmore%2Bfrom%2Bthe%2BCEO.&a=Lesen+Sie+mehr+vom+CEO.) Über Spinnaker Support Spinnaker Support ist ein führender globaler Anbieter von Drittanbieter-Support, Managed Services und Beratung für mittelständische bis Fortune-100-Unternehmen weltweit. Oracle-, SAP- und Salesforce-Kunden profitieren von reaktionsschnelleren, umfassenderen und erschwinglicheren Services für ihre Unternehmensanwendungen und -technologien. Ganz gleich, ob Sie Soforthilfe für die Lösung von Problemen mit hoher Priorität, laufende Überwachung und Entwicklung oder projektbezogene Beratung benötigen, wir haben das richtige Angebot für Sie. Seit 2008 haben wir dank unserer preisgekrönten Dienstleistungen, unserer hohen Standards und unseres beispiellosen Fachwissens das Vertrauen und die Loyalität von mehr als 1.200 Organisationen in 104 Ländern gewonnen. Mehr über Spinnaker-Support erfahren Sie unter http://www.spinnakersupport.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2913896-1& h=2946343424&u=http%3A%2F%2Fwww.spinnakersupport.com%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.spinn akersupport.com%2F) . Pressekontakt:

Michelle Wilkinson

mwilkinson@spinnakersupport.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/538443/Spinnaker_Support.jpg

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121197/4704571

OTS: Spinnaker Support

Original-Content von: Spinnaker Support, übermittelt durch news aktuell