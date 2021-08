Spitze Schultüte für Spitzenleistung

Damit hatten sie nicht gerechnet: Für ihre erfolgreichen Studien- und Ausbildungsabschlüsse hat secova seine „Absolventen 2021“ auf besondere Art geehrt. Irene Moor, Samira Wachsmann und Lukas Knieper erhielten als Anerkennung für ihre Leistung nicht nur lobende Worte. Denn der Anbieter der EHS-Softwarelösung sam® hatte sich eine etwas andere Ehrungszeremonie ausgedacht. So durften sich die drei Absolventen zunächst über je eine Schultüte (gefüllt mit personalisierter Tasse und Studentenfutter) freuen. Und bekamen anschließend ihr eigenes „Doktorhütchen“ aufgesetzt.

Auch wenn die kleine Zeremonie für die erfolgreichen Absolventen vor allem eine Überraschung und fröhlicher Spaß sein sollte, ist eines ganz klar damit verbunden: Die Anerkennung und hohe Wertschätzung für ihre erbrachten Leistungen. „Spitzenklasse und herausragend“ lautete sodann das einhellige Urteil der „Zeremonienmeister“ Nicolas Lulay (Prokurist) und Philipp Lulay (Leiter Entwicklung). Und Jan Hasse (Interactiondesign & Virtual Reality), der beide „Bachelorettes“ als Zweitprüfer begleiten und bewerten durfte, betonte: „Das sind zwei sehr gute Abschlussarbeiten (1,0 & 1,7), von denen unsere Software sam® spürbar profitieren wird!“

Abschlussarbeiten mit hohem Praxisbezug

Irene Moor hat Medien- & Kommunikationsinformatik an der Hochschule Rhein-Waal in Kamp Lintfort studiert. Ihr Wunsch nach einem Praxissemester für ihre Bachelor-Arbeit möglichst im Bereich 3D-Modellierung passte exakt zum entsprechenden Angebot der Virtual Reality (VR)-Abteilung bei secova. Sie untersuchte die „Animations- und User-Experience“ von Anwendern bei der Durchführung einer von ihr mit gestalteten sam®-VR Schulung.

Samira Wachsmann besuchte die Hochschule Osnabrück und belegte den Studiengang Medien- und Interaktionsdesign. Auch sie absolvierte ihr Praxissemester beim Spezialisten für Arbeitsschutz-Software im westfälischen Rheine als Basis für ihre Bachelor-Arbeit. In Absprache mit ihrem Professor und der Entwicklungs-Abteilung von secova hat sie die „User Experience“ bei der Nutzung der sam® EHS-Manager App analysiert. Irene und Samira sind bereits die vierte und fünfte Absolventin, die ihre Bachelorarbeit bei secova geschrieben haben.

Lukas Knieper kam bereits 2018 zu secova und hat nun seine zweieinhalbjährige Ausbildung als Fachinformatiker erfolgreich abgeschlossen. Dazu musste auch er eine Facharbeit einreichen, die er über ein „Erweitertes Maßnahmen-Konzept (EMK)“ im Bereich der Gefährdungsbeurteilung (GBU) erstellte. Lukas ist nun schon der sechste „Secovaner“ mit erfolgreichem Ausbildungsabschluss.

Absolventen bleiben gerne bei secova

Typisch secova: Bereits von Anfang an waren Irene, Samira und Lukas voll und ganz in das „Team secova“ integriert – und daran wird sich nun nach ihren offiziellen Abschlüssen auch nichts ändern. Denn alle Drei bleiben gerne im Unternehmen – und setzen damit eine Tradition fort. So hat secova bisher all seinen Absolventen bereits vor ihren Abschlüssen ein entsprechendes Angebot machen können.

Irene ist inzwischen im Bereich Entwicklung VR als 3D-Artist aktiv. Samira kümmert sich bereits im Bereich Produktmanagement als „User Experience (UX) Designerin Web & App“ um Gestaltung und Nutzereigenschaften bei der Anwendung von sam®. Dagegen beschäftigt sich Lukas als Entwickler im Bereich Frontend mit dem „Anfassbaren“ der Software – also das, was in den Bedienungsoberflächen und Masken rund um sam® zu sehen ist. Alle Drei freuen sich auf ihre neuen Aufgaben. Und secova ist froh und stolz, den Weg mit seinen „Absolventen 2021“ weitergehen zu können.

