SPREEFREUNDE holen Sophie Haake ins Boot

Seit Anfang März ist Sophie Haake (30) im Management für das Kreativ- und Kommunikationsunternehmen tätig und steht in direkter Berichtslinie zu Geschäftsführer und SPREEFREUNDE Mitgründer Tim Krannich.

Künftig wird Sophie Haake als Senior Project Manager die Verantwortung für 20 feste und freie Mitarbeiter übernehmen. Zu ihren Aufgaben zählt die Steuerung des Teams gemeinsam mit Tim Krannich und Senior Project Manager/Team Lead Live Com Valentina Gutgesell. Sophie Haake tritt damit an die Stelle von Lara Ramien, Director Live Marketing, die sich seit März in Mutterschutz befindet.

Zuletzt war Sophie Haake bei New Line Brand GmbH tätig und hat dort die Kunden Dyson und die Melitta-Tochter 10X Innovation betreut. Hier führte sie ein fünfköpfiges Team, welches jährlich etwa 100 Projekte und Events umsetzte. In dieser Zeit zeichnete sie unter anderem hauptverantwortlich für den Deutschland-Launch des Dyson Airwrap.

?Wir sind stolz, mit Sophie Haake ein großes Branchentalent in unser Team geholt zu haben?, freut sich Tim Krannich.

Bildunterschrift: Sophie Haake (Foto: SPREEFREUNDE, frei zur Veröffentlichung bei Namensnennung)