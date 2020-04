SPSS-Datenexperte Gökhan Tayap

Wissenschaftliche Datenauswertungen bilden das A und O einer jeden qualitativen sowie quantitativen Untersuchung. Sowohl Studierende, Mediziner als auch Unternehmen benötigen und profitieren von den genauen Methoden. Das Kölner Unternehmen Statisticz von Gökhan Tayap bietet zahlreiche unterschiedliche Methoden, Daten sinnvoll zu erfassen sowie auszuwerten. Ein wichtiges Werkzeug dabei ist die Statistik-Software SPSS.

SPSS Auswertung für Mediziner und Unternehmen

Am Beginn einer Untersuchung steht die Forschungsfrage ? sie definiert letztlich den gesamten Analyseverlauf. Forschenden Medizinern und datenauswertenden Unternehmen hilft Statisticz bei der Formulierung dieser Fragen. Statistik-Beratung, SPSS-Auswertungen sowie eine SPSS Schulung für Mitarbeiter sind weitere Dienstleistungen, die auf dem Weg zu validen Datensätzen angeboten werden.

Dabei werden Methoden wie zum Beispiel Clusteranalysen, lineare Regressionen oder multidimensionale Skalierungen und viele weitere verwendet, um den spezifischen Anforderungen individueller Erhebungen gerecht zu werden. Gökhan Tayap erstellt auf Wunsch auch zielgruppenspezifische Präsentationen.

SPSS Schulungen für Studierende

SPSS wird zur Analyse von Daten häufig an Universitäten verwendet. Für Studierende, die Bachelor- oder Masterarbeiten sowie Dissertationen verfassen, bietet Statisticz statistische Beratung oder Hilfe bei der SPSS Auswertung an. Ebenso wie Mediziner und Mitarbeiter von Unternehmen nehmen Studierende die Statisticz-SPSS-Schulungen in Anspruch.

Sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen vermitteln die Statisticz-SPSS-Kurse das Wissen zur vertiefenden Anwendung des Statistik-Programms. Abgehalten werden die Kurse im Kölner Büro, via Skype oder Teamviewer.