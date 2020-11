SSG Corp. stärkt die globale Position mit zusätzlichen erfahrenen Vertriebsleitern in Singapur und EMEA

Jerome Soh, ehemals von IDG, tritt der SSG als Commercial Director in Singapur bei, während Samar Kidwai, ehemals von MarketOne und IDG, als VP Sales, EMEA, einsteigt.

Selling Simplified (SSG), ein datengesteuertes B2B-Nachfragegenerierungsunternehmen, heißt Jerome Soh und Samar Kidwai in seinem globalen Verkaufsteam willkommen. Beide können über ein Jahrzehnt hervorragender Leistungen im technischen Vertrieb vorweisen. Ihr Fachwissen wird dazu beitragen, Selling Simplified als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der B2B-Nachfragegenerierung weiter zu festigen.

Samar Kidwai wird zum Vice President of Sales, EMEA, ernannt. Sie verfügt über mehr als 12 Jahre Vertriebserfahrung (davon sechs Jahre im B2B-Bereich) bei Unternehmen wie IDG und MarketOne.

In früheren Funktionen sammelte Samar Kidwai Erfahrungen mit Technologie zur Nachfragegenerierung, mit Content-Marketing, programmatischer Werbung, ABM, SaaS-Geschäftsmodellen und Direktvertrieb innerhalb der IT-Branche. Dank ihrer Reisen während ihrer gesamten Laufbahn ist sie in die Lage, dauerhafte Beziehungen zu Kunden in der gesamten von ihr betreuten, kulturell nuancierten EMEA-Region aufzubauen.

Samar Kidwai möchte den Bekanntheitsgrad der SSG in der EMEA ausbauen und eine vertrauenswürdige Beraterin für ihre Kunden werden: “Der Schlüssel liegt in der Zusammenarbeit”, erklärt sie. “Ich werde mich intensiv mit jeder Region befassen, um ihre Märkte kennen zu lernen und unser Geschäft weltweit zu stärken. Ich freue mich darauf, mit dem Team der SSG zusammenzuarbeiten und einen Beitrag zu ihrem wachsenden Erfolg zu leisten.”

Jerome Soh wird zum kaufmännischen Direktor der APAC mit Sitz in Singapur ernannt. Er verfügt über eine tadellose Erfolgsbilanz aus über 15 Jahren im technischen Vertrieb bei Unternehmen wie Questex Media Group, TechTarget und IDG Global Solutions.

Jerome Soh plant, die pandemiebedingten wirtschaftlichen Rückschläge in APAC zum Vorteil der SSG umzulenken. “COVID-19 bietet SSG insofern Chancen, als viele Unternehmen von Präsenzveranstaltungen auf digitalisierte Kampagnen umstellen”, erläutert Soh. “Unternehmen bevorzugen Dienstleistungen zur Lead-Generierung, um ihre Pipeline auf Vordermann zu bringen und das Wachstum zu fördern.”

Jerome Soh freut sich darauf, das Geschäft der SSG in APAC auszuweiten. “Ich freue mich, Teil des wachsenden APAC-Teams zu sein und werde mit dem VP of Global Sales und dem übrigen Team zusammenarbeiten, um neue Partnerschaften in der Region zu schmieden.”

Charlie Whife, VP of Global Sales, kommentierte die substanziellen Neuzugänge zu seiner Mannschaft mit den Worten: “Mit diesen beiden strategisch wichtigen Neueinstellungen wollen wir unser Team auf die nächste Stufe unserer Expansion bringen, indem wir es um zwei erfahrene und äußerst kompetente Personen ergänzen, die dazu beitragen können, unser Produkt auf einen breiteren Markt zu bringen.”

