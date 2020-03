SSI Schäfer eröffnet virtuellen Messestand zur LogiMAT 2020

SSI Schäfer bleibt an der Seite seiner Kunden und interessierten Unternehmen und präsentiert seine LogiMAT Messe-Highlights nach der Absage der Messe auf einem virtuellen Messestand. Auf diesem werden unter anderem Schlüsseltechnologien vorgestellt und persönliche Gespräche mit Experten ermöglicht. Auch weitergehende Angebote der individuellen Beratung und Information sind Teil des Messeauftritts. Schauen Sie vorbei auf www.ssi-schaefer.com

Letzte Woche hatte SSI Schäfer aufgrund der fortschreitenden Verbreitung des Coronavirus seine Teilnahme an der Messe LogiMAT, vom 10. ? 12. März 2020 in Stuttgart, abgesagt. Kurz danach wurde die Fachmesse aufgrund behördlicher Anordnung insgesamt abgesagt. Um den partnerschaftlichen Austausch mit seinen Kunden dennoch im Umfeld der Messe zu pflegen, hat SSI Schäfer kurzerhand einen virtuellen Messestand realisiert, welcher heute, am Vortag des ursprünglichen Messebeginns, eröffnet wurde. ?Wir halten den Kundenkontakt aufrecht und denken, dass wir mit dem virtuellen Messestand auf unserer Website und den verschiedenen Dialogmöglichkeiten unseren Kunden, Partnern und interessierten Unternehmen eine echte Alternative bieten?, so Enrico Gazzano, Vice President Global Marketing bei SSI Schäfer.

Auf www.ssi-schaefer.com werden die Exponate des virtuellen Messestands mithilfe von Animationen, Referenzvideos, Interviews und Präsentationen sowie Bildern, Case Studies und Broschüren präsentiert. Die SSI Schäfer Experten beraten zu einzelnen Produkten oder komplexen Lösungen, sowohl für den Mittelstand als auch für Großunternehmen. Interaktive Tools wie der direkte Telefonkontakt zum Experten und der Livechat ermöglichen eine individuelle Beratung. So kann der intensive Austausch mit Kunden und interessierten Besuchern im Umfeld der LogiMAT 2020 stattfinden.

Im Fokus des virtuellen Messestands liegen Produkte und Konzepte für eine nachhaltige und zukunftsfähige Intralogistik. Aus dem Segment der Kommissionierung werden manuelle bis vollautomatisierte Lösungen vorgestellt, darunter eine Robotik-Lösung für die Einzelstück-kommissionierung, der Taschensorter SSI Carrier für E-Commerce- und Omnichannel-Anwendungen sowie der Lagerlift LOGIMAT®, ausgestattet mit LOGISAFEPICK für 100 Prozent fehlerfreies Kommissionieren.

Die Green Logistics von SSI Schäfer umfassen ressourcenschonende Produkte, Konzepte und Dienstleistungen. Sie erstrecken sich vom Bau der Logistikimmobilie über die Green Crane bzw. Green Shuttle Technology und die Green Conveyor Technology bis hin zum Bereich Customer Service & Support sowie dem Umstieg auf Mehrwegbehälterkreisläufe. Auch das breite Spektrum der SSI Schäfer Logistiksoftware von WAMAS® bis SAP wird präsentiert. Diese wird stand-alone oder integriert in eine Logistikanlage angeboten.

Die SSI Schäfer Gruppe ist der weltweit führende Lösungsanbieter von modularen Lager- und Logistiksystemen. Das Unternehmen beschäftigt am internationalen Hauptsitz in Neunkirchen (Deutschland) sowie weltweit in rund 70 operativ tätigen Gesellschaften und an acht Produktionsstätten im In- und Ausland rund 10.500 Mitarbeiter. Verteilt auf sechs Kontinente entwickelt SSI Schäfer innovative Konzepte und Lösungen in den Branchen seiner Kunden und gestaltet so die Zukunft der Intralogistik.

Das Unternehmen plant, konzeptioniert und produziert Systeme zur Einrichtung von Lagern, Betrieben, Werkstätten und Büros, manuelle und automatische Lager-, Förder-, Kommissionier- und Sortiersysteme sowie Lösungen für Abfalltechnik und Recycling. SSI Schäfer hat sich zu einem der größten Anbieter für releasefähige Software für den innerbetrieblichen Materialfluss entwickelt. Mehr als 1.100 IT-Experten entwickeln hochperformante Anwendungen und stehen den Kunden für Lösungen zur intelligenten Verknüpfung von Software- und Hardwarekomponenten beratend zur Seite. Das umfassende Softwareportfolio mit WAMAS® und SAP deckt alle Vorgänge von der Lager- bis zur Materialflussverwaltung ab. Gleichzeitig optimiert SSI Schäfer mit eigenen Lösungen die Produktivität und Arbeitsleistung der Kunden und schafft die Möglichkeit, durch Messung und Bewertung mit Hilfe von KPIs das Lager aktiv zu bewirtschaften.

SSI Schäfer realisiert als global tätiger Generalunternehmer komplexe Logistiksysteme, ausgehend von der Systemplanung und -beratung bis hin zur schlüsselfertigen Anlage und maßgeschneiderten Service- und Wartungsangeboten.