ST-PROMOTIONS überzeugt Taschenmarke FOND OF

Die Agentur ST-PROMOTIONS aus Hamburg freut sich über einen neuen Kunden. Nach einem Pitch sichert sich das Team um Geschäftsführerin Birgit Sander den Vkf-Etat der Taschenmarke ergobag. Für das Unternehmen FOND OF mit Sitz in Köln plant und setzt die Agentur künftig Ranzenparties und VKF-Aktivitäten bei teilnehmenden Einzelhändlern um. Ziel der Zusammenarbeit ist es die Vorteile der qualitativ hochwertigen und gut durchdachten Schultaschen den Konsumenten nahezubringen und so nachhaltige Verkaufserfolge zu generieren.

Im Rahmen bundesweiter Promotionaktionen werden hier Promoter als ErklärBären die Vorzüge der Marken ergobag und satch erläutern und so Schülern und Eltern helfen die passende Tasche für ihr Kind zu finden.

Um den Anforderungen, die derzeit an uns alle gestellt werden, Rechnung zu tragen und gleichzeitig eine effektive und sympathische Umsetzung der Promotion zu gewährleisten spielt für ST-PROMOTIONS die auch Beachtung der derzeit geltenden Sicherheitsaspekte eine zentrale Rolle.

FOND OF

Die Produkte AEVOR, ergobag, Affenzahn, pinqponq, satch, SALZEN und FUNKTION SCHNITT der 2010 gestarteten Taschenmarke FOND OF zeichnen sich durch eine hohe Qualität, eine verantwortungsvolle Herstellung und einen besonderen Anspruch an Funktionalität und Design aus.