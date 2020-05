Stärken Sie als Führungskraft Ihre Widerstandsfähigkeit

Es gibt Führungskräfte, die eine hohe seelische Widerstandskraft besitzen und sich in Krisenzeiten nicht so leicht unterkriegen lassen. Sie begegnen Schwierigkeiten mit Mut und Entschlossenheit. Sie sind belastbar und reagieren flexibel auf Herausforderungen. Sie verfügen über Kompetenzen, die Mitarbeitern emotionalen Halt geben, die Zuversicht und Optimismus ausstrahlen und damit signalisieren, dass am Ende alles gut werden wird.Die Fähigkeit, mit Krisen gelassen umzugehen, Rückschläge gut zu verkraften und gestärkt aus einer Krise herauszugehen, bezeichnet man als Resilienz oder psychische Widerstandskraft. Sie befähigt Menschen, flexibel und konstruktiv mit Krisen, Druck und Stress umzugehen. Resiliente Menschen besitzen die Kompetenz, sich auch nach Problemen und Notlagen wiederaufzurichten.Widerstandskraft entwickeln kann man lernenViele Faktoren spielen bei der Entwicklung von Widerstandskraft eine Rolle. Einige, die dazugehören sind: Optimismus, Akzeptanz der Situation, soziale Unterstützung geben und Zukunftsorientierung.Aber wie können Sie wissen, welche Faktoren bei Ihnen bereits gut entwickelt sind und Ihnen Kraft geben und bei welchen Faktoren Sie noch Entwicklungspotenzial haben?Ein Testverfahren, das Sie dabei unterstützt mehr über Ihre Widerstandsfähigkeiten zu erfahrenUm das herauszufinden, arbeiten wir gerne mit dem persolog Resilienz-Profil. Anhand eines Fragebogens ermitteln wir anhand von 12 Faktoren Ihre aktuelle Widerstandskraft und analysieren anschließend wie stark Ihre Kompetenz ausgeprägt ist. Auf Grundlage der Ergebnisse leiten wir Strategien und konkrete Schritte ab, um Ihre Fähigkeit zur Resilienz schrittweise und nachhaltig zu steigern. Sie setzen Ihre Erkenntnisse in einem Aktionsplan um, um Ihre Resilienzkompetenz langfristig auszubauen.Mit der Auseinandersetzung Ihres persönlichen Resilienz-Profils lernen Sie sich selbst und Ihre Ressourcen kennen und führen sich selbst und Ihr Team zu mehr Stärke und Gelassenheit.Wenn Sie wissen wollen, wie es mit Ihrer Resilienz bestellt ist und was Sie tun können um Ihre Widerstandkraft zu stärken, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Sandra Schumann ist Expertin für die Themen Führung und Kompetenzentwicklung.Ihnen gefällt dieser Artikel, dann teilen Sie ihn mit Ihren Freunden und Kollegen.