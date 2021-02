Staatliche Fördermittel: so holen Sie Ihr Unternehmen aus dem wirtschaftlichen Tief!

Oberhausen im Februar 2021 – Ohne Bremsspuren setzt Manuel Wiegmann, mit seinem Expertennetzwerk von der DMT GmbH, den Erfolgskurs fort und bringt mit Help24 ein aktuelles Angebot auf den Markt. Ausrichtung des innovativen Services ist es, genau den Menschen zu helfen, die zwar Anrecht auf staatliche Fördermittel haben, es aber oft nicht einmal wissen. Die Kunden erhalten Möglichkeit, die Hilfe an entscheidender Stelle zu erhalten und ihr Unternehmen durch staatliche Fördermittel wieder auf die Beine zu stellen. Mehr über das Expertennetzwerk der DMT GmbH und weitere Informationen zum beantragen von Fördermittel jetzt im Internet unter: https://dein-foerdermittel-experte.de (https://dein-foerdermittel-experte.de)

Es wurde an dem neuen Service von Fachexperten für Finanzen und Fördermittel, zusammen mit Help24, intensiv gearbeitet und dieser so optimiert, um es so gut als möglich auf die Kundenbedürfnisse abzustimmen, damit die Konkurrenz nicht an den Kunden vorbeizieht. Durchweg gab es eine positive Resonanz. In 2020 wurden viele Unternehmer von einem schweren wirtschaftlichen Umschwung überrascht. Durch die im März eingetretene Sondersituation erlitten sehr viele Unternehmen in dieser Zeit genauso wie in den darauffolgenden Monaten immense Verluste.

Manuel Wiegmann hat mit seinem Team und seinem Expertennetzwerk von Help24 bereits über 270 Unternehmern im gesamten deutschsprachigen Raum geholfen, ihr Unternehmen durch staatliche Fördermittel aus dem wirtschaftlichen Tief zu holen. Der Service besticht dadurch, dass ein Unternehmen durch das Wissen und Know-How von den erfahrensten und erfolgreichsten Fachexperten für Finanzen und Fördermittel unterstützt wird. Es werden dem Kunden die verschiedenen Fördermittel des Staates aufgezeigt: https://dein-foerdermittel-experte.de (https://dein-foerdermittel-experte.de)

Die Vorteile dieses Services liegen auf der Hand: die Beantragung der Fördermittel wird so effektiv und effizient durchgeführt, dass keine Zeit verschwendet wird und die Unterstützung durch den gesamten Prozess hindurch garantiert wird.

Der innovative Service von Help24 ist ein weiterer wichtiger Baustein für den stetigen Erfolgskurs der DMT GmbH. Manuel Wiegmann ist sich sicher, dass die DMT GmbH und sein Expertennetzwerk weitere Marktanteile hinzugewinnen wird: „Ich bin Experte auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung und kann aufgrund meiner Expertise und Erfahrung sagen, welche Förderhilfen die relevantesten und profitabelsten für unsere Kunden sind!“