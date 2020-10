Stadtwerke Krefeld: Mit Zalaris als Partner erfolgreich in die Digitalisierung

Der SWK-Konzern ist in den Geschäftsfeldern Energie, Mobilität und Entsorgung nicht nur in Krefeld und der Region Niederrhein, sondern mit vielen Aktivitäten bundesweit tätig. Rund 3.000 Beschäftigte, 670.000 Energiekunden bundesweit und ein Umsatz von rund 1,2 Mrd. Euro p.a. stehen für nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolg.

Die SWK STADTWERKE KREFELD AG setzt in Zukunft für 1.200 Mitarbeitende am Standort Krefeld auf Zalaris und SAP SuccessFactors. Die Vereinbarung enthält neben der Einführung von Employee Central als das führende Stammdaten-System, sowie der Implementierung aller Talent-Module, auch die Anbindung der bereits bestehenden, lokalen SAP Payroll an die neue Plattform. Mit der Umstellung auf SAP SuccessFactors geht das Unternehmen den nächsten Schritt in Richtung digitale Transformation und setzt mit Zalaris auf einen erfahrenen Partner bei der Umsetzung.

?Wir erhoffen uns durch die Partnerschaft mit Zalaris, sowie den Lösungen der SAP, eine Harmonisierung und Digitalisierung unserer HR-Geschäftsprozesse. Führungskräften und MitarbeiterInnen wollen wir hiermit die bestmöglichen Werkzeuge an die Hand geben, um das Zusammenspiel zwischen HR, Führungskräften und MitarbeiterInnen in der digitalen Transformation effektiver zu gestalten?, sagt Michael Funken, Leiter HR Steuerungs- und Abrechnungsmanagement der SWK.

?Bereits im Ausschreibungsverfahren zeigte sich, dass #teamzalaris und die SWK das gleiche Verständnis von moderner und innovativer Personalarbeit haben. Wir sind daher gleichermaßen stolz und ambitioniert, zusammen mit dem Projektteam der Stadtwerke Krefeld mit unseren innovativen Ideen die etablierte HR-Prozesswelt in die Digitalisierung zu führen?, freut sich Alexander Friesen, Geschäftsbereichsleiter SuccessFactors bei Zalaris.

Das #teamzalaris hinter dem Projekt sind Georg Schiebl und Alexander Friesen, bei SWK?zeichnet Michael Funken verantwortlich.

