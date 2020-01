Städtetag fordert von Bund und Ländern Lösung des Altschuldenproblems in diesem Jahr

Der Städtetag hat Bund und Länder angesichts der derzeit

niedrigen Zinsen zur Lösung des drängenden Altschuldenproblems der Kommunen noch

in diesem Jahr aufgefordert. “In diesem Jahr muss eine Lösung des

Altschuldenproblems erreicht werden. Wir appellieren an Bund und Länder, sehr

bald erste Ergebnisse ihrer Beratungen vorzulegen”, sagte

Städtetags-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Düsseldorfer “Rheinischen Post”

(Donnerstag). Derzeit seien die Voraussetzungen für den Altschuldenabbau gut, da

die Zinsen noch niedrig seien. “Der Vorschlag des Bundesfinanzministeriums,

einen erheblichen Teil der kommunalen Kassenkredite in die Bundesschuld zu

übernehmen, bietet eine gute Basis”, sagte Dedy. Die betroffenen Länder

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland müssten jetzt “klar ihren

Beitrag für eine nachhaltige Altschuldenlösung nennen”, forderte Dedy. “Vor

allem Nordrhein-Westfalen muss eine Größenordnung beziffern, wie viel Mittel es

bereitstellen will. In NRW ist die Last der Altschulden mit rund 25 Milliarden

Euro am größten”, sagte Dedy. Das Land habe eine Schlüsselstellung inne.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4499819

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell