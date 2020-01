Staffelstabübergaben am SKZ Rochade in der Kursstättenleitung und am Standort Horb

Zum Jahreswechsel standen am SKZ entscheidende personelle Veränderungen an.

So wird Johannes Kocksch neuer Kursstättenleiter am SKZ in Würzburg. In den vergangenen Jahren hatte Kocksch bereits den SKZ-Standort Horb a. N. mit viel Engagement und großem Erfolg geführt. In seiner neuen Funktion ist er nun zentraler Ansprechpartner für den rbv, DVGW und DVS im Bereich der Fügetechnik. Mit der Neubesetzung dieser Position durch einen ausgewiesenen Fachmann, der mehr als 40 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet mitbringt, setzt das SKZ ein starkes Signal. ?Mit der Besetzung dieser Position wollen wir die Kompetenz des SKZ im Bildungsbereich unterstreichen und die langjährigen Verbindungen zu unseren Partnern in den Verbänden weiter stärken und ausbauen?, erklärt Dr. Benjamin Baudrit, Bereichsleiter Fügen und Oberflächentechnik am SKZ.

?Der Bildungsbereich ist ein wesentlicher Bestandteil des SKZ. Viele unserer Kunden und Kursteilnehmer schätzen unsere Kompetenz in der Aus- und Weiterbildung sowie die Möglichkeit, sich bei einer der Fachtagungen oder Netzwerkveranstaltungen mit Kollegen und Partnern aus der Branche auszutauschen?, so Kocksch. Einen klaren Mehrwert für Firmen, die ihre Mitarbeiter regelmäßig schulen lassen, sieht er darin, dass diese Mitarbeiter unmittelbar von den neuesten Erkenntnissen, die aus den anderen Bereichen des SKZ in die Aus- und Weiterbildung einfließen, profitieren.

In seiner Funktion als Kursstättenleiter tritt Kocksch die Nachfolge von Heinz Behr an, der seit 2006 seine langjährige Industrieerfahrung am SKZ einbrachte und nun zum Ende des Jahres seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten hat. Als Leiter des SKZ-Kursstättenverbundes war Behr maßgeblich an der Weiterentwicklung der DVS- und DVGW-Lehrgänge beteiligt. ?Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Behr und wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit, damit er seinen vielfältigen Hobbies wie Mountainbiken, Motorradfahren und Jagen nun noch viel mehr genießen und ausüben kann?, so Dr. Thomas Hochrein, Geschäftsführer des SKZ.

Das SKZ in Horb wird künftig von Jürgen Kern geleitet. Kern studierte Kunststofftechnik an der FH Darmstadt und war anschließend bei einem führenden Unternehmen der Kunststoffrohrbranche in verschiedenen Positionen, unter anderem als technischer Leiter, tätig. Kern bringt umfangreiche Erfahrungen aus knapp drei Jahrzehnten in der Kunststoffbranche mit, verfügt über umfassendes Wissen aus dem Extrusionsbereich, der Anwendung sowie der Verlege-, Verbindungs- und Prüftechnik von Rohrsystemen. Unterstützt wird er von einem bewährten Team langjähriger SKZ-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. ?Ich bin überzeugt, dass Herr Kern den Standort mit seinen Erfahrungen und Kenntnissen massiv voranbringen und ausbauen kann. Gepaart mit dem erfahrenen Team aus dem SKZ ist das die ideale Basis, um unsere hoch gesteckten Ziele zu erreichen?, freut sich Geschäftsführer Dr. Thomas Hochrein.

Das SKZ ist Mitglied der Zuse-Gemeinschaft. Diese ist ein Verbund unabhängiger, industrienaher Forschungseinrichtungen, die das Ziel verfolgen, die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, insbesondere des Mittelstandes, durch Innovation und Vernetzung zu verbessern.