Standard Lifters Inc. veröffentlicht Online Konfigurator mit intelligenten 3D CAD Modellen powered by CADENAS

Standard Lifters Inc. veröffentlicht einen intelligenten 3D CAD Produktkonfigurator für Werkzeugkomponenten, die weltweit in der Metallstanzindustrie zum Einsatz kommen. Der amerikanische Hersteller wurde aus der Idee heraus gegründet, dass qualitativ hochwertige, standardisierte Metallstanzkomponenten essenziell für die Produktionsleistung sowie die Einsparungen bei Werkzeuglieferanten sind. Mit dem interaktiven Produktkonfigurator basierend auf der eCATALOGsolutions Technologie von CADENAS stehen die Komponenten jetzt sogar als 3D CAD Modelle der Werkzeugkomponenten zum kostenlosen Download in über 150 neutralen und nativen CAD Formaten zur Verfügung, wie z.B. Solid Edge, SOLIDWORKS, NX, Autodesk Inventor und MegaCAD. Durch diesen umfassenden Service reduziert Standard Lifters die Konstruktionszeit seiner Kunden und bietet gleichzeitig ein innovatives digitales Kundenerlebnis.

Dank 3D CAD Produktkonfigurator glänzen innovative Komponenten von Standard Lifters auch digital

Das neue Online Tool ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, Werkezugkomponenten individuell zu konfigurieren und direkt herunterzuladen. Dabei steht das 3D CAD Modell direkt im bevorzugten CAD Format zur Verfügung. Standard Lifters verbessert auf diese Weise das Kundenerlebnis für eine stetig wachsende globale Anwendergruppe. ?Die innovativen Designs unserer Produkte kommen durch den Konfigurator sehr gut zur Geltung. Für Konstrukteurinnen und Ingenieure ist es ein Aha-Erlebnis, wenn sie ein hochwertiges Produktbild angezeigt bekommen und dieses mit der 3D Vorschau der konfigurierten Komponente abgleichen können?, so Jeff Blackmore, Director of Sales and Marketing bei Standard Lifters. ?Wir streben danach, beim Thema Innovation stets ganz vorne dabei zu sein. Wir haben als Unternehmen erkannt, dass unsere bisherige Methode, CAD Daten zu übermitteln, diesem Ziel nicht gerecht wurde, da verschiedene Regionen und Branchen unterschiedliche Bedürfnisse und Präferenzen haben. Wir wollen sicherstellen, dass wir CAD Produktdaten anbieten, die für alle geeignet sind und einen Mehrwert für Konstruktionsprozesse bietet.“

Live Preisangaben für mehr Transparenz bei der Produktauswahl

Der neue Produktkonfigurator verfügt über ein ?Live Pricing Modul?, das den Listenpreis auf Basis einer ausgewählten Konfiguration anzeigt. ?Durch die Einbindung der Live Preisangaben beseitigen wir Barrieren und bringen für unsere Anwender Transparenz in den Spezifikationsprozess. Mit dieser Innovation heben wir uns von unseren Mitbewerbern ab und ermöglichen den Nutzern eine fundierte Entscheidung bei der Auswahl des am besten geeigneten Produkts?, so Blackmore.

Den 3D CAD Produktkonfigurator von Standard Lifters finden Sie unter:

https://b2b.partcommunity.com/3d-cad-models/standard-lifters?info=standardlifters&cwid=1032

www.standardlifters.com