Standard& Poor–s bekräftigt IDB Invests “AA/A-1+”-Bonitätsbewertungen mit positiver Prognose und wertet Unternehmensrisiko-Profil auf

Standard & Poor–s bekräftigte IDB Invests langfristige “AA/A-1+”-Bonitätsbewertungen mit einer positiven Prognose und wertete das Unternehmensrisikoprofil von “angemessen” (“adequate”) zu “stark” (“strong”) auf.

“IDB Invest blickt auf eine durchgehende Erfolgsbilanz in Bezug auf die Durchführung und Stärkung seines erweiterten Mandats und konnte seine operativen Kapazitäten, Risikopraktiken und -systeme stärken. Dies wird durch das wachsende und diversifizierte Kreditportfolio sowie mobilisiertes Privatkapital des Unternehmens auf Basis eines soliden Entwicklungskonzepts belegt”, so S&P.

Als Teil des Grundgedankens hinter diesen Bewertungen hob S&P IDB Invests solide Kapitalisierung und hohe Liquidität hervor, wodurch den durch COVID-19 verursachten steigenden Risiken entgegengewirkt werden konnte.

Abschließend beschrieb S&P die positive Prognose als Widerspiegelung seiner Erwartung, dass IDB Invest seine Wachstumsdynamik in Einklang mit strategischen Zielsetzungen beibehalten wird und den erheblichen Druck, der auf steigende Spannungen in der Region zurückzuführen ist, in Grenzen halten kann.

Informationen zu IDB Invest

IDB Invest (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2826008-1&h=1288003127&u=https%3 A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2826008-1%26h%3D1416870475% 26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.idbinvest.org%252F%26a%3DIDB%2BInvest&a=IDB+Invest) , ein Mitglied der IDB Group, ist eine multilaterale Entwicklungsbank, die sich der Förderung der Wirtschaftsentwicklung ihrer Mitgliedsstaaten in Lateinamerika und der Karibik durch den Privatsektor verpflichtet hat. IDB Invest finanziert nachhaltige Unternehmen und Projekte, um Finanzergebnisse zu erzielen und wirtschaftliche, soziale und umweltbezogene Entwicklungsprozesse in der Region zu maximieren. Mit einem Assetmanagement-Portfolio von 12,1 Milliarden Dollar und 333 Kunden in 24 Ländern bietet IDB Invest innovative Finanzlösungen und Beratungsdienste, die Kundenbedürfnissen in zahlreichen Industriebereichen entgegenkommen.

