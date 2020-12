Star Micronics TSP-654IISK Linerless Etikettendrucker

Der internationale POS-Drucker Hersteller Star Micronics kündigt die Veröffentlichung seines neuesten trägerlosen Thermodirekt-Etikettendruckers, den TSP654IISK, an. Er wurde für den Einsatz in Fast-food-Restaurants, Cafés und in Imbissen entworfen um mehrfach verwendbare Etiketten, Bestellungen und Tütenbeschriftungen sowie Produktetiketten für Händler und Lager zu drucken. Der Drucker glänzt durch seine Vielseitigkeit.

Mit dem kürzlich aufgetretenen Wachstum von Online-Bestellungen hat Star den TSP654IISK mit einem verlässlichen und akkuraten Etiketten- und Bestellungsdruck versehen. Er verfügt über eine 180mm pro Sekunde Druckgeschwindigkeit, einem kompakten Design und einem hochauflösenden Text sowie Grafik auf trägerlosen Rollen von MAXStick mit 40, 58 oder 80mm Rollenbreite.

Die trägerlosen Rollen haben im Durchschnitt mehr Etiketten pro Rolle im Vergleich zu normalen Etikettenrollen und sind somit auch Kostengünstiger. Außerdem können die mehrfach verwendbaren Etiketten auf nahezu jeder Oberfläche kleben bleiben und können einfach abgezogen und wieder aufgeklebt werden wodurch ein Etikett den kompletten Prozess von der ursprünglichen Bestellung bis hin zur Lieferung verwendet werden kann. Dadurch wird Ihnen mehr Genauigkeit und Effizienz bei den Arbeitsprozessen geboten und zeitgleich wird die Umwelt geschont.

Der TSP654IISK verfügt über einen hochqualitativen Guillotine-Abschneider für genaue Schnitte und ein Papiersensor für effizientes Bestellungsmanagement zu geschäftigen Zeiten, wenn mehrere Bestellungen zeitgleich bearbeitet werden. Der Papiersensor kann eingestellt werden das er jedes Etikett und jede Bestellung die ausgedruckt wird verzögert bis die zuvor ausgedruckte Bestellung oder Etikett entnommen wurde. Dadurch wird der Host-Software erlaubt zu identifizieren wann das Etikett oder die Bestellung genommen wurde und wie lange nach dem starten des Druckvorgangs oder vor der Lieferung der Druck gestartet wurde. Optional kann auch ein Buzzer angeschlossen werden der entweder einmal summt oder mehrmals in gleichbleibenden Intervallen summt, wenn ein Etikett oder eine Bestellung aus dem Drucker entnommen werden kann.

Der TSP-654IISK ist erhältlich mit austauschbaren Anschlüssen wie zum Beispiel Seriell, USB und Ethernet LAN für eine vielfältige Auswahl und für mögliche zukünftige Upgrades falls Sie mal andere Anschlüsse benötigen. Zusätzlich ist ein MFi-zertifiziertes Bluetooth-Model verfügbar. Außerdem ist der TSP654IISK mit Stars einzigartigem HI X Connect Interface kompatibel wodurch Ihnen Stars WebPRNT und CloudPRNT zur Verfügung stehen welche Ihnen erlauben Lokal oder ferngesteuert über einen Server zu drucken. Dies eignet sich ideal für das Ausdrucken von Essensbestellungen oder Liefer-Etiketten die über eine Online-Bestellung oder Liefer-Software erhalten wurden ohne ein lokales Tablet oder POS-System zu benötigen. Des Weiteren kann der Drucker dank seiner 2 USB-Host Anschlüsse zum Beispiel einen Barcodescanner und ein Kundendisplay miteinander verbinden.

Wie Simon Martin, Director & General Manager von Star Micronics sagt: ?Basierend auf dem Erfolg von Stars existierender Etikettendrucker-Auswahl verfügt der TSP-654IISK über eine unangefochtene Funktionalität und Vielseitigkeit. Mit SDK Support für iOS, Android und Windows erlaubt er eine einfache Integration in eine Vielzahl an POS, Tablet und Cloud-Lösungen. Der TSP654IISK stellt eine weite Auswahl aus Star Software für Händler und Gaststätten mit einer vielseitigen, trägerlosen Etikettendruck-Lösung zur Verfügung die effektiv die Wünsche mehrerer Branchen erfüllt.?

