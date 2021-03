Star Web- und Cloud-Print

PULSA verkauft Drucker von Star die Ihnen je nach Modell eine oder mehrere von Star Technologies neuen Lösungen ermöglichen.

Star Micronics hat neue Möglichkeiten entwickelt Ihre Druckprozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Im Normalfall wird das Drucken über eine direkte Verbindung zwischen einem Drucker und einem Gerät wie ein Computer, Smartphone oder POS-System erledigt. Allerdings kann es vorkommen das es technische Probleme gibt wie zum Beispiel den Mangel eines passenden Treibers oder schlechte WLAN-Verbindungen zum Drucker. Für solche Probleme hat Star neue Systeme entworfen:

PassPRNT:

Die PassPRNT App können Sie auf Ihr Smartphone downloaden und somit jederzeit einen Druck per Smartphone starten und währenddessen sogar den Status des Druckers mitverfolgen. Die App zeigt Ihnen an ob der jeweilige Star-Drucker zum Beispiel kein Papier hat oder ob der Druck abschlossen wurde. Sie können mit der App Dateien direkt aus einem Browser oder einer anderen Anwendung heraus die ein URL-Schema unterstützen, an einen Star-Drucker Ihrer Wahl schicken.

WebPRNT:

Der gratis WebPRNT Browser von Star erlaubt Ihnen Dateien von Ihrem Mobilgerät direkt an einen Star Bluetooth Drucker zu schicken. Der Browser verwandelt die XML-Dateien in einen Druckbefehl und erspart Ihnen somit zum Beispiel einen passenden Treiber haben zu müssen. Der Star WebPRNT Browser ist im Apple Appstore und im GooglePlay-Store gratis erhältlich.

SteadyLAN:

SteadyLAN ermöglicht es Ihnen einen mit LAN verbundenen Drucker als Router und als Ladekabel für ein Tablet zu verwenden. Somit können Sie an Orten mit schlechter WLAN-Verbindung einfach Ihren Drucker nutzen um diese zu umgehen. So können Sie zum Beispiel Ihren Drucker per LAN-Kabel anschließen und anschließend Ihr Tablet am Drucker per USB-Kabel verbinden. Auf diese Weise vermeiden Sie unzuverlässige WLAN-Verbindungen, verbinden Ihr Tablet mit dem Drucker und laden gleichzeitig Ihr Tablet auf.

CloudPRNT:

Die CloudPRNT-Funktion erlaubt Ihren Kunden eine Online-Bestellung über eine Cloud zu schicken. Im Anschluss wird die Bestellung automatisch auf Star-Druckern Ihrer Wahl ausgegeben. Sie können somit im vor hinein einstellen das die Bestellungen automatisch auf einem Drucker in Ihrem Betrieb ausgegeben wird und Ihre Mitarbeiter sofort die Bestellung entgegen nehmen können ohne irgendwelche extra Tablets, POS-Systeme oder Software zu benötigen. Dies eignet sich besonders gut in Restaurants und für Lieferanten-Dienste. Durch CloudPRNT wird es ihnen erleichtert Online-Bestellungen in Ihren Betrieb zu integrieren.

PULSA.DE: Star Web- und Cloud-Print

