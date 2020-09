Starline ist offizieller Distributor für Archiware in der DACH-Region

Mit einem grandiosen Funktionsumfang, einer gelungenen Bedienung und einer attraktiven Preisgestaltung hat es die mächtige Datenmanagement-Suite P5 von Archiware rasch ins Warenspektrum von Starline geschafft. Archiware ist seinerseits ebenso von Starline überzeugt und hat deshalb die Serverschmiede als einzigen Vollsortimenter mit dem DACH-Vertrieb betraut.

Den Produktmanagern und Technikern von Starline war schnell klar: Archiware P5 ist ein Juwel unter den professionellen Datenmanagement-Lösungen. Schließlich ermöglichen es die vier flexibel kombinierbaren Module der Datenmanagement-Suite P5, Kunden mit einem exakt an ihre Bedürfnisse austarierten Funktionsumfang abzusichern ? vom Archiv mit Mini-MAM und Medienverwaltung, über inkrementelle Backups bis hin zum Cloning für zeitkritische Daten, flexibel gesichert auf Tape, Disk und/oder Cloud.

Zudem rundet die Software das Starline-Portfolio der Hersteller ATTO, FreeNAS, Infortrend, Overland-Tandberg und Qualstar mit ihren Komplementärprodukten im Bereich NAS, Backup & Tape optimal ab.

Der Käufer indes profitiert, in dem er nur das berappen muss, was er tatsächlich nutzt. Jedes Modul ist also für sich lauffähig und erfüllt effektiv seinen Zweck. Darüber hinaus gibt es noch Bundles und Expansionslizenzen, die ? nach einer präzisen Bedarfsermittlung ? weitere Differenzierungen möglich machen.

Wer die komplette Suite bucht, profitiert vom einheitlichen Look?n?feel des Programm-Pakets: Alle installierten Module sind funktional unter einer Oberfläche vereint. Auf einem aufgeräumten Desktop lassen sich im Nu Jobs anlegen oder Konfigurationen verändern.

Und Starline sorgt ? ganz Value-Added-Distributor ? selbstverständlich auch dafür, dass die P5-Module auf bestellten Servern und NAS-Systemen einwandfrei laufen. Sie werden also nicht nur vorinstalliert, sondern auch aufs entsprechende Zielsystem vorjustiert. Somit arbeiten Bestellungen, die die Starline-Produktion verlassen, von Anfang an produktiv.

Archiware P5 im Überblick

P5 Synchronize: ??? Spiegelt Serverdaten für höchste Verfügbarkeit.

P5 Backup: ??????????? Sichert Serverdaten auf Disk, Tape und Cloud.

P5 Backup2Go: ????? Schützt Laptops und Desktop-PCs.

P5 Archive: ??????????? Migriert Daten offline auf Disk, Tape und Cloud.

Weitere Informationen zu Archiware finden Sie hier.

Verfügbarkeit

Alle hier vorgestellten Software-Versionen sind bereits bei Starline verfügbar.

Die Starline Computer GmbH ist seit 1982 im Storage- und Serverbereich tätig und bietet jahrelange professionelle Erfahrung und Spezialisierung mit Datenspeichersystemen. Wir sind eines der ersten Unternehmen, das sich komplett auf Speicher- und Serverlösungen spezialisierte. Dadurch können wir unseren Partnern ein Maximum an Kompetenz garantieren. Starline bietet komplette Virtualisierungs- und Storagelösungen wie SAN (Storage Area Network), RAID-Subsysteme, NAS, IP-Storage, Server, Tape-Libraries und -Autoloader, RAID-Controller, FC-Switche, Backup-Software, HBAs und mehr an. Weitere Informationen finden Sie unter www.starline.de