Start einer neuen Tradition: der Uckermärker Kuchen-Freitag mit dem “beschwipsten Cupcake”

Er ist lecker, kommt zu 100 Prozent von uckermärkischen Unternehmen und wird auf der diesjährigen Internationalen Grünen Woche mit einem Preis gekrönt: Der ?beschwipste Cupcake?, ein neues mit Eierlikör und Schokolade verfeinertes Gebäck, an dessen Entstehung gleich acht Firmen aus der Uckermark beteiligt sind: Die Eier stammen von der Firma Uckerei von Hanka Mittelstädt aus Zollchow am Uckersee. Veredelt zu Eierlikör werden sie auf der anderen Seite des Uckersees in der Brennerei am Dreiecksee von Sven Pyka. Das Gebäck kreierte der Angermünder Bäcker Klaus Schreiber und mit der Schokolade der Himmelpforter Chocolaterie wurde der Genuss vollendet. Die Produktfotografie stammt vom Altstadt Studio Mundzeck in Angermünde. Die Schwedter Werbeagentur Format entwickelte die ansprechende Verpackung, die in der Angermünder Druckerei Nauendorf gedruckt wurde und das Regionalmarken-Management der ICU Investor Center Uckermark GmbH unterstützt bei der Vermarktung.

Diese einzigartige Zusammenarbeit von Firmen unter der Regionalmarke UCKERMARK fand die Jury des Marketingwettbewerbes ?Natürlich Brandenburg? von Pro Agro preiswürdig. Der ?beschwipste Cupcake? hat den dritten Platz beim diesjährigen Pro Agro Marketingpreis gewonnen. Die Auszeichnung wurde am Freitag, dem 17. Januar in der Brandenburg-Halle 21a auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin übergeben. Hier wird der ?beschwipste Cupcake? auch das erste Mal am Uckermark Stand (Halle 21a, Stand 105) zum Verkauf angeboten ? sowohl am 19. Januar, als auch am Uckermark-Tag, dem 25. Januar.

Künftig ist der Cupcake in den Filialen der Bäckerei Schreiber erhältlich. Verkauft wird er ausschließlich freitags ? ?schließlich soll er eine regionale Besonderheit bleiben, mit der die süßen Leckermäulchen aus der Region ihr Wochenende einläuten können?, sagt ICU-Geschäftsführer Silvio Moritz. Nicht zuletzt wollen die Partner mit dem Cupcake eine neue Tradition begründen, den Uckermärker Kuchen-Freitag.