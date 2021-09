Start in den Messe-Herbst 2021: Dynabook mit Assisted-Reality-Lösung dynaEdge DE-100 bei der All About Automation in Wetzlar und Chemnitz

Innovatives Wearable für freihändiges Arbeiten sowie das Übertragen, Speichern und Senden von Daten

Optimal für die Automatisierungs- und Fertigungsindustrie zum kontaktlosen Support von Mitarbeitern durch Experten aus der Ferne

Mehr Wirtschaftlichkeit und hoher ROI im Unternehmen

Mit Vorfreude blickt die Dynabook Europe GmbH auf die All About Automation, auf der das Unternehmen in Wetzlar am 8. und 9. September sowie in Chemnitz am 22. und 23. September 2021 vertreten ist. Die Messebesucher können vor Ort die Vorzüge und viefältigen Einsatzmöglichkeiten der innovativen Assisted-Reality-Lösung dynaEdge DE-100 sowie der smarten Datenbrille AR100 Viewer live erleben. Dynabook ist in Wetzlar am Stand E0-414 und in Chemnitz am Stand 1-338 zu finden.

dynaEdge DE-100: Robuste Assisted-Reality-Lösung für die Automatisierungsbranche

Der dynaEdge DE-100 von Dynabook ist ein mobiler Edge-Computer, der mit gerade einmal 310 Gramm und einem robusten Gehäuse den strengen Richtlinien des MIL-STD-810G-Testverfahrens entspricht. Ergänzt um entsprechende Software und die intelligente Datenbrille AR100 Viewer, ein vor dem Auge getragenes Display mit integrierter Kamera, eignet sich die dynaEdge Wearable-Lösung ideal für Unternehmen aus der Automatisierungs- und Fertigungsindustrie.

Vielseitig einsetzbar – Remote-Support inklusive

Der große Trumpf des dynaEdge ist seine Vielseitigkeit: Mitarbeiter an der Fertigungsstraße können sich detaillierte Informationen oder Anleitungen für ein schnelleres, präziseres und effizienteres Arbeiten in das Sichtfeld der Datenbrille einblenden lassen. Gibt es Unklarheiten bei Wartungsarbeiten, beispielsweise Verkabelungsprobleme, helfen Techniker in Echtzeit via Remote-Support weiter. Auch Onboarding-Programme für neue Mitarbeiter und Trainings werden erleichtert: Schulungsmaterial lässt sich auf der Datenbrille einblenden und das erworbene Wissen sofort in die Praxis umsetzen.

Kompatibel mit Microsoft Teams

Die Wearable-Lösung integriert Microsoft Teams. Egal, ob Servicetechniker, Außendienst oder Mitarbeiter am Fließband – wer an seinem Arbeitsort Unterstützung braucht, erhält sie damit in Echtzeit. Experten werden einfach aus anderen Standorten über Microsoft Teams dazugeschaltet. Die Mitarbeiter schildern ihr Problem über die Chat- bzw. Telefon-Funktion. Sie erstellen und versenden über den dynaEdge hochauflösende Bilder und Videos aus der eigenen Perspektive. Auf dieser Basis erhalten sie sofort die notwendigen Informationen, wie etwa Arbeitsanweisungen und Hilfestellungen, aber auch Produktdaten oder -verfügbarkeiten. Die Hände bleiben frei und die Arbeitsabläufe werden nicht unnötig unterbrochen.

Kosten sparen: Hoher Return-on-Investment (ROI)

Immer mehr Unternehmen müssen den aktuellen Herausforderungen gerecht werden und agil arbeiten. Der Bereich Fernwartung beziehungsweise Remote-Support gehört dabei definitiv dazu. Der dynaEdge unterstützt diesen Wandlungsprozess nicht nur technologisch, sondern wirkt sich ebenso positiv auf die wirtschaftlichen Anforderungen eines Unternehmens aus.

So bleiben Unternehmen nicht nur in Krisenzeiten handlungsfähig, sondern können zugleich Kosten sparen. Es fallen weniger Reisekosten an. Zudem lassen sich auch Schulungen und Weiterbildungen deutlich kosteneffizienter gestalten – für einen hohen ROI.

Weitere Informationen zum dynaEdge DE-100 einschließlich smarter Datenbrille AR100 Viewer erhalten Sie hier.

