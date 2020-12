Start von Atida Pure in Deutschland: Service mit individuell zusammengestellten Nahrungsergänzungsmitteln will die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen unterstützen

Amsterdam, 17. Dezember 2020 ? Die Gesundheitsplattform Atida hat mit Atida Pure einen neuen Service auf den Markt gebracht, der Kunden aus Deutschland und den Niederlanden ein individuell auf sie zugeschnittenes Nahrungsergänzungsmittelprogramm bietet. Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit Ernährungswissenschaftlern und wissenschaftlichen Beratern entwickelt. Ziel ist es, Menschen aktiv dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern. Während Nahrungsergänzungsmittel derzeit vor allem in Einheitsgrößen erhältlich sind, bietet Atida Pure mit einer praktischen Tagesdosis eine fortschrittliche Alternative.

Atida Pure ist ein Abonnement-Service für Nahrungsergänzungsmittel in Apothekenqualität, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mithilfe einer Umfrage auf der Website von Atida Pure werden relevante Gewohnheiten und Wünsche der Kunden in Bezug auf Stress, Energie oder Immunität abgefragt. Auf Basis dieser analysiert das Unternehmen anschließend, welche Produkte für den jeweiligen Kunden am besten geeignet sind.

Zum Angebot von Atida Pure zählen pflanzliche Heilmittel, Vitamine und Mineralien. Diese werden in maßgeschneiderten Paketen sowie mit individuellen Erweiterungen angeboten, so dass Kunden das für sie ideale Programm auswählen können. Das heißt, sie haben die volle Kontrolle über ihre Bestellung und über die anfallenden Kosten. Anschließend erhalten sie monatlich ein Paket, das die in Tagesdosierungen portionierten Nahrungsergänzungsmittel direkt zu ihnen nach Hause liefert.

Herstellung der Produkte in Deutschland

Die Nahrungsergänzungsmittel werden in Deutschland hergestellt und zeichnen sich durch ihre Apothekenqualität aus. Für sie setzt Atida Pure auf die Verwendung bester Zutaten und eine nach höchsten Standards erfolgende Produktion. Das Sortiment ist zudem glutenfrei und beinhaltet auch eine Reihe vegetarischer Optionen. Damit stellt Atida Pure einen Gegenpol zu dem Angebot an alternativen, preiswerten Nahrungsergänzungsmitteln auf dem westeuropäischen Markt dar. Kunden von Atida Pure haben Gewissheit darüber, woher die gelieferten Produkte stammen und dass die Lieferkette der Inhaltsstoffe zu jedem Zeitpunkt sorgfältig überwacht wird.

Der Anspruch von Atida ist es, auf ausgezeichnete Qualität zu setzen und das spiegelt sich auch in der Vision des Unternehmens wider, denn es möchte einen positiven Beitrag zum Wohlbefinden der Menschen leisten. Der Name ?Atida? leitet sich von dem hebräischen Wort für ?Zukunft? ab und symbolisiert die Intention, in eben dieser für eine bessere Gesundheit der Gesellschaft zu sorgen. Atida ist davon überzeugt, dass die Zukunft des Wohlbefindens darin liegt, Handlungen ? vorbeugend und kurativ ? unter der Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen durchzuführen. Durch das neue Konzept haben Kunden einen einfachen und schnellen Zugriff auf maßgeschneiderte Pakete mit Produkten, die sie bei ihrer Gesundheit unterstützen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.atidapure.com/de-de oder über:

LEWIS Communications

Lisa Brandes/Lea Pasch

E-Mail: AtidaGermany@teamlewis.com

Telefon: +49 211 ? 88 24 76 20