Startschuss für die eclipso Academy

Mit dem eclipso Academy Programm startet der Internet- und Telekommunikationsanbieter „eclipso Mail & Cloud“ eine Initiative zu den Themen Bildung und Internet-Sicherheit.

Die eclipso Academy hat sich zum Ziel gesetzt, Bildungseinrichtungen wie z.B. Schulen, Gymnasien, Volkshochschulen, universitäre Einrichtungen, Hochschulen, Handelskammern, E-Learningplattformen bei der Umsetzung von Fort- und Weiterbildungsangeboten in den Bereichen Internetsicherheit, Datenschutz, E-Mail- und Cloudnutzung zu unterstützen.

Inhaber Claus-Peter Beringer: Im Rahmen einer Kooperation stellen wir u.a. unsere Apps, Tools & Programme sowie unsere Serverinfrastruktur zur Verfügung und damit praktische und anschauliche Lernmöglichkeiten.

In speziellen Adressräumen bzw. virtuellen Klassenzimmern können nach Vorgaben des Kursleiters entsprechende Seminar- oder Lerninhalte in der Theorie kennen gelernt und sofort in der Praxis erprobt werden. Die Systeme sind dabei live und in Echtzeit verfügbar. Plattform und Apps sind einfach und intuitiv gehalten, so dass selbst Neueinsteiger problemlos an den Seminaren und Kursen teilnehmen können.

Praxisbezogene Schulungsinhalte können z.B. sein:

• Datensparsamkeit und Datenminimierung gem. DSGVO

• E-Mail senden, empfangen und verwalten

• E-Mailordner anlegen und verwalten

• E-Mails mit S/MIME verschlüsseln

• E-Mail mit einem Client verwenden (z.B. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Apple Mail etc.)

• Unterschiede POP3 / IMAP / SMTP

• Wie lade ich Fotos und Dateien in die Cloud

• Wie lege ich eine digitale Signatur an

• Wie erkenne ich Spam- und Phishingmails

• u.v.m.

Öffentlichen Bildungseinrichtungen stellen wir unsere Systeme i.d.R. kostenfrei zur Verfügung, berichtet Beringer weiter.