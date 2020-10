StartUp SalsUp wartet mit einem einzigartigem Vertriebs- und Servicemodell für den Mittelstand auf

Mittelständische Unternehmen erhalten bei SalsUp einen Rundum-Service für Innovationen:? Einblick und Suchmöglichkeiten in über 60.000 StartUps? Ein digitaler Marktplatz, der 24/7 mittels App und Dashboard erreichbar ist und Innovationen bietet? Die neuesten Produkte und Dienstleistungen im Innovation Hub

Ergolding, den 12. Oktober 2020 ? SalsUp, Europas einzigartiger digitaler Marktplatz für Innovation vernetzt die cleversten Gründer mit dem Mittelstand und Sals Angels für maximalen Erfolg durch Collaboration. Das StartUp legt großen Wert auf die Betreuung seiner mittelständischen Unternehmen und möchte durch moderne Methoden helfen, die Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern.

Nur ein digitales Modell kann Bedürfnisse von Unternehmen decken

?Die Zeiten der analogen Suche nach StartUps ist endgültig vorbei?, stellt Patrick Müller, Sales Director bei SalsUp, klar. ?Mittelständische Unternehmen müssen dank SalsUp nicht mehr selbst zeitintensiv die besten Start-ups scouten, sondern finden eine vorselektierte Auswahl auf unserer Plattform. Zeitintensive Besuche von Pitch-Veranstaltungen und der kostenintensive Aufbau einer eigenen Innovationsabteilung werden hinfällig.

Auf SalsUp findet der Mittelstand eine vorselektierte Database, die von überall per Web oder App erreichbar ist. ?So können sich viel beschäftigte Manager zum Beispiel beim Warten am Flughafen oder abends in der S-Bahn rasch einen Überblick über relevante Innovationen für Ihr Business verschaffen.?

Vertrieb und Kundenservice haben hohen Stellenwert bei SalsUp

Mittelständische Unternehmen erhalten bei SalsUp einen persönlichen Ansprechpartner für erste Fragen zum Innovations-Marktplatz. Ohne lange Wartezeiten kann direkt online ein Termin zur Beratung oder Demo des Systems gebucht werden. Ein smarter Kalender zeigt Verfügbarkeiten der Mitarbeiter und garantiert somit zeitnahe Termine, die dann über ein virtuelles Meeting ortsunabhängig abgehalten werden.

?Wir wollen dem Mittelstand bestmögliche und persönliche Betreuung bieten?, erklärt Bernhard Schindler, Gründer und CEO von SalsUp. ?Das ist uns neben der ständigen Weiterentwicklung unseres Produktes das wichtigste. Deswegen haben wir in der gesamten DACH-Region bereits 30 Corporate Manager aufgebaut, die sich um die Belange unserer mittelständischen Unternehmen kümmern. Bis Ende des Jahres wollen wir die Zahl auf 100 erhöhen.?

Neben den Corporate Managern bietet SalsUp auch die sogenannten SalsUp Scouts. Diese unterstützen die Unternehmen bei den weiteren Schritten im System. Nach dem Onboarding samt Überblick über die Funktionen der Plattform können bei Bedarf jederzeit Termine zur Beratung gebucht oder Unterstützung bei der Suche nach konkreten Innovationen angefordert werden.

Eine Bereicherung für den Mittelstand

Die digitale Plattform bietet rund um die Uhr Zugang zur Start-Up-Branche und ermöglicht Kooperationen unkompliziert und direkt. SalsUp leistet mit seinem durchdachten Vertriebs- und Servicemodell einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des deutschen Mittelstandes. Der nächste Schritt soll eine ?Task Force Sales? für die angemeldeten StartUps sein, um die besten Produkte direkt beim Mittelstand vorzustellen.