“Startups made in Germany” – Ein Dokumentarfilmüber unzählige Ideen, Chancen und Herausforderungen in der deutschen Startup-Szene!

Das Online-Filmevent findet am 16. November von 18:00 ? 20:30 Uhr statt. In Kooperation mit dem Regisseur Norbert A. Apostel und dem Gründungsbüro TU&HS Kaiserslautern, präsentiert das Verbundprojekt IDEENWALD-Ökosystem den Dokumentarfilm über das Gründungsgeschehen in Deutschland. Die Veranstaltung ist kostenlos, einzige Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter https://www.gruendungsbuero.info/veranstaltungen/432568209 .

Startups made in Germany #SmiG ist aus der Mitte der Startup-Szene gedreht. Als erster Dokumentarfilm in Deutschland nimmt er das Gründungsgeschehen zwischen Erfolg und Scheitern intensiv und detailliert unter die Lupe! Regisseur Norbert A. Apostel erlaubt sowohl Kennern der Szene als auch Laien, sich ein Bild über die Gründer-Ökosysteme und die gerade stattfindende digitale Revolution zu machen. Passend zum Thema wird im Vorfeld des Films das von TU Kaiserslautern & Hochschule Kaiserslautern ins Leben gerufene Projekt IDEENWALD-Ökosystem vorgestellt.

Im Anschluss steht der Regisseur Norbert A. Apostel für die erfahrungsgemäß vielen offenen Fragen über die Höhen und Tiefen der Startup-Szene in Deutschland in einer moderierten Live-Diskussion zur Verfügung.

Alles zum Dokumentarfilm, den Darstellern und dem Regisseur finden sich unter?https://smig-doku.de/

Diese und weitere Veranstaltungen, Workshops oder Beratungsangebote, die im Rahmen der Gründerwoche 2020 in Rheinland-Pfalz stattfinden, sind? auf der Website des IDEENWALD-Ökosystems zu finden: https://ideenwald-ökosystem.de/entrepreneurship-week/

Hintergrund zum Verbundprojekt:

IDEENWALD-Ökosystem ist ein Verbundprojekt der Technischen Universität Kaiserslautern und Hochschule Kaiserslautern im Programm EXIST-Potentiale. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zielt es darauf ab, alle regionalen und viele überregionale Partner zu einem offenen Netzwerk für Gründung, Innovation und Wachstum zu vereinen. Partner, die bereits bei der Antragstellung mitgewirkt haben sind neben den beiden Hochschulen, das Leistungszentrum Simulations- und Software-basierte Innovation, die Science and Innovation Alliance Kaiserslautern und das Business + Innovation Center Kaiserslautern.